Почему беременным обязательно нужно есть рыбу

Ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, которыми богата жирная морская рыба, чрезвычайно важны для правильного роста и развития плода, в первую очередь его головного мозга в целом и зрения в частности, пишет Deti.mail.ru.

«Эти вещества помогают формировать важнейшие строительные блоки для клеток, – пояснила в интервью The Daily Mail специалист по питанию Кэтрин Бек из Университета Мэсси (Новая Зеландия). – Две 150-граммовых порции морской рыбы в неделю полностью удовлетворяют потребность беременных в омега-кислотах».

Бек считает, что идеальным в этом смысле сортом рыбы является лосось, в котором хорошо сбалансированы все необходимые питательные вещества. Походят беременным также тунец, сардины, треска, камбала. Все эти виды рыб не только полезны и питательны, но и вполне безопасны, так как, в отличие от глубоководных океанских рыб – таких как рыба-меч, не содержат повышенные уровни ртути.

Бек подчеркнула, что рыбу обязательно нужно есть хорошо проваренной или прожаренной, а соленой и копченой лучше избегать. Не стоит также есть рыбу каждый день – две порции в неделю вполне достаточно, а некоторый процент ртути, все же присутствующий в морской рыбе, имеет свойство накапливаться в организме.