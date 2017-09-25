Младенцы, пугающиеся своих матерей в масках, рассмешили соцсети

Матери, как известно, тоже женщины, и хотят хорошо выглядеть. Поэтому иногда они накладывают на кожу лица маски из разных полезных вещей, и ходят в таком виде по дому. Их внешний вид при этом легко может довести до инфаркта неподготовленного взрослого человека, а что уж говорить о малышах, которые в принципе не в курсе, что происходит, и почему их любимая мамочка стала вдруг такой страшной, пишет Deti.mail.ru.

Вот, например, восьмимесячная жительница Норвегии Эльвира Мари Торберг безмятежно сидела на руках у своей мамы Изабелл, а та возьми и поверни к ней свое лицо, намазанное чем-то серо-зеленым – видимо, глиной. Такого малютка Эльвира никак не ожидала, и ее реакция была вполне предсказуемой – она в ужасе заорала.

Аналогичный случай произошел с шестимесячной американкой по имени Картер. Та играла себе с игрушками в теплой ванночке, и вдруг к ней заглянула ее мама. «Привет, малышка!» – сказала мама добрым голосом. Сначала Картер по инерции заулыбалась, но мамино лицо, опять-таки в чем-то неприятно зеленом, заставило бедную малютку горько разрыдаться.

Но, пожалуй, самую забавную реакцию в такой же ситуации продемонстрировала маленькая девочка по имени Джеймс. Контраст между таким знакомым маминым голосом и ее жутким черным лицом заставлял малышку то с надеждой тянуться к маме, то в страхе прятаться у нее на груди.

Кое-кто из комментаторов осудил бессердечных матерей за такие жестокие эксперименты над собственными детьми, но большинство восприняло ролики с юмором. А некоторые даже рассказали про похожие истории из собственной жизни. Так, одна из пользовательниц вспомнила, как ее полуторагодовалый братишка наотрез отказался воспринимать маму, которая перекрасилась из брюнетки в блондинку, и ревел всякий раз, когда ее видел. Пришлось маме вернуть свой прежний цвет волос.