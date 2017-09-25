Мать прославилась в соцсетях из-за призыва отменить домашние задания

«Да, я плохая мать! Я не хочу по вечерам делать с ребенком уроки. И дочь моя сама по вечерам тоже не хочет их делать. А другого времени у нас нет», – так начинает Елена свой пост в Facebook, собравший с 20 сентября почти 30 тысяч лайков, более 10 с половиной тысяч перепостов и почти две с половиной тысячи комментариев, пишет Deti.mail.ru.

Елена описывает ситуацию, до боли знакомую почти каждому родителю школьника: в будние дни, после семи-восьми школьных уроков, ребенок еще идет в кружки и на дополнительные занятия, и в итоге вся семья собирается дома только часам к восьми вечера. К этому времени все устали – и весь день работавшие и преодолевавшие городской трафик родители, и учившиеся дети. Всем хочется просто отдохнуть, пообщаться, поужинать, подготовиться к завтрашнему дню или посмотреть кино, почитать книгу.

«Но нет, нужно делать домашнее задание. Иначе завтра опять в дневнике будет…"не готова к уроку", а я буду страдать от комплекса материнской вины, – пишет Елена. – Она не хочет делать домашние задания. А я не могу стоять над ее головой и гавкать, как деревенская собака на проезжающие машины. Потому что я много работаю. Потому что я устаю. Потому что я не помню математику за 8 класс. <...> Потому что я просто хочу отдыхать вечером».

Елена недоумевает, почему сейчас, в XXI веке, когда и мир, и дети стали совсем другими, в школах постсоветского пространства до сих пор задают на дом. «Господи, ну когда уже отменят домашние задания, как это сделали давно во многих школах мира? – вопрошает автор поста. – Почему нельзя ввести пары - на первом уроке заниматься теорией, на втором – практикой? Почему надо нести домой весь этот набор задач, когда это можно завершить играючи за 6-7, пусть даже за 8 часов... 21-й век ускорил жизнь, бросив нам много новых вызовов. Но в сутках не стало больше 24 часов. И сил, и здоровья больше не стало».

Елена призвала перестроить программу обучения так, «чтобы не нужно было дома по ночам делать уроки, чтобы десятки тысяч матерей и отцов… перестали считать себя плохими родителями».

Реакция комментаторов на пост Елены оказалась очень разной. Кто-то полностью ее поддержал, но нашлось немало тех, кто не только выразил свое несогласие, но и обвинил автора во всех смертных грехах. Вот как сама Елена рассортировала негативные комментарии на свой пост: «Зачем вы рожали детей, если не хотите делать уроки?», «А дипломы и курсовые тоже будете призывать отменить?», «Кружки? А учиться что, не надо?», «Ребенок должен делать уроки сам», «Да, вы плохая мать».