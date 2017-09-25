Если у него нет этих четырех характеристик, не выходи за него

Но помимо этих очевидных вещей, которых стоит избегать при выборе мужчины: агрессия, неуважение, отсутствие манер, сочувствия или ума, — есть и другие моменты, которые кажутся менее критичными, но на самом деле тоже важны, пишет Soulpost.ru.

1. У него должна быть стабильная работа и опыт работы

В юношестве самыми сексуальными нам казались парни, игравшие в рок-группах. Будучи взрослыми женщинами, для нас это сексуально, только если они играют в U2 или Depeche Mode. Не в том смысле, что нам нужен очень богатый мужчина, но встречаться с безработным, и уж тем более выходить замуж за мужчину, у которого нет толкового опыта и работы, явно не стоит.

Эксперты подтверждают, что рабочая этика мужчины — это отражение его характера. Способность человека быть верным своей работе, отдавать ей свою энергию и силы, показывает его систему ценностей, его самооценку. И это будет влиять на ваши отношения (не говоря уже о финансовых вопросах).

2. Он знает, как готовить и убирать

Нет, он не должен быть шеф-поваром и не должен натирать пол до блеска. Но каждый взрослый человек должен знать, как приготовить себе хотя бы яичницу или макароны, и не должен надолго оставлять после себя грязную посуду. Это показывает не только его самодостаточность (и нелюбовь к антисанитарии), но и показывает его заинтересованность в том, чтобы ваша жизнь была комфортной.

3. Он не живет дома со своими родителями

Хорошо, когда мужчина в близких отношениях со своей мамой, но если она знает, где вы 24 часа в сутки или мешает вашей личной жизни, это не нормально. Мужчина должен понимать, где заканчивается его детство и начинается его взрослая жизнь. Он должен быть надежным, крепко стоять на своих двух, принимать свои решения, сам себя содержать. А если нет, то над этим стоит хорошо подумать.

4. У него есть своя жизнь вне отношений

В мире быстротекущих отношений и онлайн-знакомств пары, которые все делают вместе, могут казаться очень романтичными, но на самом деле важно сохранять свою жизнь отдельно друг от друга. Чем больше вы работаете над собой и своей личностью, тем больше вы приносите в ваши отношения.