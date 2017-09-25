Мать годовалой девочки: я пять месяцев не могла обнять дочь, у нее слезала кожа

Рианнон Аткинсон, мать Пиппы, рассказала изданию Mirror, что они с мужем Дамианом были опустошены, узнав о диагнозе дочери. В течение пяти месяцев она не могла обнять своего ребенка, чтобы не причинить девочке чудовищных мук, пишет Life.ru.

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"Когда дочка родилась, ее руки и ноги выглядели так, будто ее кто-то окунул в кипящую воду. Ее сразу же увезли в интенсивную терапию, и мое сердце было разбито", - поделилась Рианнон.

Новорожденная девочка пробыла в больнице более трех недель, и все это время ее родители были рядом, но не могли к ней прикоснуться. И даже после того, как Пиппу выписали, жизнь семьи не наладилась.

"Невозможность прижимать новорожденного ребенка — это самое страшное чувство в мире. Когда мы прикасались к ней, она кричала от боли и выглядела так, будто бьется в агонии", - говорит женщина.

По словам Рианнон, сейчас состояние Пиппы улучшилось, хотя язвы распространились даже на лицо и волосистую часть головы. Но, к сожалению, специализированного лечения буллезного эпидермолиза не существует, поэтому все старания врачей направлены на облегчение симптомов заболевания девочки.