Мать годовалой девочки: я пять месяцев не могла обнять дочь, у нее слезала кожа

Пиппа Аткинсон, которой недавно исполнился год, родилась с редким заболеванием: ее кожа слезала от малейшего прикосновения. Врачи поставили девочке диагноз "буллезный эпидермолиз" и запретили матери прикасаться к ней, чтобы не навредить еще сильнее.
Рианнон Аткинсон, мать Пиппы, рассказала изданию Mirror, что они с мужем Дамианом были опустошены, узнав о диагнозе дочери. В течение пяти месяцев она не могла обнять своего ребенка, чтобы не причинить девочке чудовищных мук, пишет Life.ru.
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"Когда дочка родилась, ее руки и ноги выглядели так, будто ее кто-то окунул в кипящую воду. Ее сразу же увезли в интенсивную терапию, и мое сердце было разбито", - поделилась Рианнон.
Новорожденная девочка пробыла в больнице более трех недель, и все это время ее родители были рядом, но не могли к ней прикоснуться. И даже после того, как Пиппу выписали, жизнь семьи не наладилась.
"Невозможность прижимать новорожденного ребенка — это самое страшное чувство в мире. Когда мы прикасались к ней, она кричала от боли и выглядела так, будто бьется в агонии", - говорит женщина.
По словам Рианнон, сейчас состояние Пиппы улучшилось, хотя язвы распространились даже на лицо и волосистую часть головы. Но, к сожалению, специализированного лечения буллезного эпидермолиза не существует, поэтому все старания врачей направлены на облегчение симптомов заболевания девочки.