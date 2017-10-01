Благодаря лунному календарю ты сможешь узнать, когда в октябре 2017 года лучше всего проводить различные манипуляции с волосами, пишет Lady.tochka.net.

Благоприятные дни для стрижки волос в октябре: 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 22, 23, 28, 29, 31 числа.

Дни, когда следует воздержаться от стрижки волос: 4, 5, 11, 13, 16, 19, 21, 25, 26, 27, 30 числа.

А теперь подробнее рассмотрим, в какие дни и почему лучше стричься в октябре 2017 года, и как стрижка может повлиять не только на прическу, но и на жизнь в целом.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2017 года – ежедневный прогноз

1 октября – не лучший день для стрижки.

2 октября – хорошее время для укорачивания волос.

3 октября – стрижка сегодня поможет привлечь удачу.

4 октября – сегодня лучше не брать в руки ножницы.

5 октября – не стоит стричься сегодня, велика опасность болезни.

6 октября – неплохой день для смены имиджа.

7 октября – нейтральный день для смены прически.

8 октября – сегодняшняя стрижка ускорит рост волос.

9 октября – подходящий день для похода в парикмахерскую.

10 октября – стрижка принесет позитив и удачу в делах.

11 октября – не стоит сегодня проводить манипуляции с волосами.

12 октября – сегодняшняя стрижка украсит тебя и улучшит настроение.

13 октября – плохой день для стрижки.

14 октября – нейтральный период для стрижки волос.

15 октября – смена прически принесет удачу.

16 октября – не стоит менять имидж сегодня.

17 октября – позитивный день для посещения парикмахера.

18 октября – подходящий день для стрижки.

19 октября – не стоит сегодня стричься, чтобы не провоцировать проблемы.

20 октября – отдайся на волю парикмахера.

21 октября – новая стрижка ухудшит настроение.

22 октября – избавляясь от лишней длины волос, избавишься от плохих эмоций.

23 октября – смена прически пойдет на пользу здоровью.

24 октября – не стоит слишком укорачивать волосы сегодня.

25 октября – стрижка привлечет плохое настроение и упадок сил.

26 октября – перенеси стрижку на другой более подходящий день.

27 октября – не нужно укорачивать волосы сегодня, чтобы сохранить здоровье.

28 октября – подходящий день для смены имиджа, приносящий удачу.

29 октября – хороший день для укорачивания волос, приносящий прибыль.

30 октября – сегодняшняя стрижка может спровоцировать болезнь.

31 октября – разрешены любые эксперименты над собой.