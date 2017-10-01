Лунный календарь стрижек на октябрь 2017 года подскажет тебе, в какие дни лучше всего заняться своим имиджем в середине осени, чтобы прически этого месяца радовали внешним видом и здоровьем, а визиты к парикмахеру приносили удовольствие.
Благодаря лунному календарю ты сможешь узнать, когда в октябре 2017 года лучше всего проводить различные манипуляции с волосами, пишет Lady.tochka.net.
Благоприятные дни для стрижки волос в октябре: 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 22, 23, 28, 29, 31 числа.
Дни, когда следует воздержаться от стрижки волос: 4, 5, 11, 13, 16, 19, 21, 25, 26, 27, 30 числа.
А теперь подробнее рассмотрим, в какие дни и почему лучше стричься в октябре 2017 года, и как стрижка может повлиять не только на прическу, но и на жизнь в целом.
Лунный календарь стрижек на октябрь 2017 года – ежедневный прогноз
1 октября – не лучший день для стрижки.
2 октября – хорошее время для укорачивания волос.
3 октября – стрижка сегодня поможет привлечь удачу.
4 октября – сегодня лучше не брать в руки ножницы.
5 октября – не стоит стричься сегодня, велика опасность болезни.
6 октября – неплохой день для смены имиджа.
7 октября – нейтральный день для смены прически.
8 октября – сегодняшняя стрижка ускорит рост волос.
9 октября – подходящий день для похода в парикмахерскую.
10 октября – стрижка принесет позитив и удачу в делах.
11 октября – не стоит сегодня проводить манипуляции с волосами.
12 октября – сегодняшняя стрижка украсит тебя и улучшит настроение.
13 октября – плохой день для стрижки.
14 октября – нейтральный период для стрижки волос.
15 октября – смена прически принесет удачу.
16 октября – не стоит менять имидж сегодня.
17 октября – позитивный день для посещения парикмахера.
18 октября – подходящий день для стрижки.
19 октября – не стоит сегодня стричься, чтобы не провоцировать проблемы.
20 октября – отдайся на волю парикмахера.
21 октября – новая стрижка ухудшит настроение.
22 октября – избавляясь от лишней длины волос, избавишься от плохих эмоций.
23 октября – смена прически пойдет на пользу здоровью.
24 октября – не стоит слишком укорачивать волосы сегодня.
25 октября – стрижка привлечет плохое настроение и упадок сил.
26 октября – перенеси стрижку на другой более подходящий день.
27 октября – не нужно укорачивать волосы сегодня, чтобы сохранить здоровье.
28 октября – подходящий день для смены имиджа, приносящий удачу.
29 октября – хороший день для укорачивания волос, приносящий прибыль.
30 октября – сегодняшняя стрижка может спровоцировать болезнь.
31 октября – разрешены любые эксперименты над собой.