Бренд Calvin Klein обвиняют в плагиате

Так, на Неделе моды в Нью-Йорке в весенне-летней коллекции Calvin Klein представил оранжевый плащ, который идентичен наряду из коллекции Bonnie Kashin Designs 1972 года, пишет Lady.tochka.net.

Дизайнер Bonnie Kashin Designs Стефани Лейк была очень возмущена тем, что не только бренд Calvin Klein повторил знаменитый оранжевый плащ на молнии, но и в "черный список", которые скопировали наряды, попали такие модные бренды как Miu Miu, Rachel Zoe, Lisa Perry и Coach, Victoria Beckham и Prada.

Лейк и дальше планирует разоблачать дизайнеров и собирать фотографии в своем аккаунте в Инстаграм @cashincopy.

Стоит отметить, что Bonnie Kashin Designs была одним из самых известных дизайнеров Америки в 50-х годах.Бонни отличалась от других модельеров тем, что могла работать с разными ценовыми категориями, и не боялась экспериментировать с различными техниками Высокой моды.