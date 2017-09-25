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Пьете кофе в офисе? Осторожно, в нем могут быть бактерии из фекалий

Krasotka.ee
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Кофеварка станет незаменимым прибором в доме настоящего ценителя кофе. | ФОТО: PantherMedia/Scanpix, урмас луйк, ээро вабамяги, aeropress.com

Исследование, проведенное в Университете Аризоны, показало, что примерно на 90% кружек в офисах есть опасные микроорганизмы. На 20% кружек специалисты нашли бактерии из фекалий, сообщает The Deccan Chronicle.

По словам ученых, на кухнях в офисах люди часто пользуются грязными губками. Это способствует распространению микроорганизмов. Ранее исследователи уже говорили об опасности губок для мытья посуды. По словам специалистов, на губках обитают целые полчища бактерий. Было подсчитано: на один кубический сантиметр приходится более 5x10^10 бактерий. Это примерно в семь раз больше числа людей, проживающих на Земле, передает Meddaily.ru.

В частности, на губках для мытья посуды нашли бактерии Moraxella osloensis. Они вызывают серьезные инфекции у лиц с ослабленной иммунной системой. О том, что в губке поселилась эта бактерия, можно понять по исходящему от нее неприятному запаху.

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