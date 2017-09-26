Косметологи рассказали все о шугаринге

1. Данный вид депиляции значительно уменьшает рост и количество волос на теле человека, пишет Rus.tvnet.lv.

2. Эту процедуру может делать каждый желающий в домашних условиях, не прибегая к услугам мастера.

3. Шугаринг позволяет провести полный пилинг кожи. Он не разрушает ее живые клетки и не вызывает раздражение.

4. Сахарная депиляция никогда не оставляет термические ожоги на коже.

5. Этот вид депиляции считается самым натуральным, так как не вызывает побочных эффектов.

6. Шугаринг является самым экономным способом удаления волос. Ведь для этого нужны всего лишь вода, сахар и сок лимона.

7. Безопасную процедуру удаления нежелательной растительности на теле с помощью сахарной пасты делали еще в Древнем Египте. А вот в Европе она появилась лишь во второй половине ХХ века.

8. Сахарная паста легко смывается водой с тела и одежды.

9. Шугаринг делает кожу не только красивой, но и здоровой.

10. Шугаринг – это полностью гигиеническая процедура, так как главным его ингредиентом является сахар, который признан консервантом.

Это надо знать! Важной особенностью шугаринга является то, что паста наносится только против роста волос, а срывается — по росту, в отличие от восковой эпиляции, что способно минимизировать последующее врастание волос.