Косметологи рассказали, как легко отбелить кожу в подмышках

Убрать пигментацию в домашних условиях можно легко, если воспользоваться следующими народными средствами, пишет Meddaily.ru.

Картофель. Благодаря его слабокислым свойствам можно запросто вывести темные пятна. Необходимо ежедневно натирать нужные участки кожи, а после процедуры смывать теплой водой остатки картофеля.

Лимон. Это самое отличное средство отбеливания кожи. Но необходимо быть предельно осторожными. Ведь в цитрусе содержится много кислот. Чтобы этого избежать, добавьте немного куркумы и доведите смесь до состояния пасты. После процедуры промойте подмышки под проточной водой.

Белая глина. Размочите ее до желеобразного состояния и нанесите на проблемную кожу. Повторяйте процедуру три раза в неделю.

Сода. Это средство является естественным скрабом. Разведите соду с водой, чтобы получилась однородная масса, похожая на сметану. А потом протрите темную кожу.

Огурец. Данным средством также легко вывести темные пятна. Просто натирайте ломтиком огурца кожу подмышек.

Существует еще больше способов отбеливания кожи. Их вы можете использовать все одновременно. Но нужно помнить, что вам понадобится в среднем 20-50 дней, чтобы ваша кожа стала в зоне подмышек белоснежной.