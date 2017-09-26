Продукты из сои и миндального молока могут быть опасными для здоровья

Большое количество людей вслед за знаменитостями, пропагандирующими здоровый образ жизни, активно включает в свой рацион продукты из сои и миндального молока. С некоторых пор принято считать, что это наиболее полезное для организма питание. Однако исследователи из Университета Суррея установили, что следование данной диете подвергает здоровье риску. В продуктах из сои и миндального молока содержится недостаточное количество критически важного для организма человека минерала йода. Отметим, что обычное коровье молоко считается важнейшим источником йода в нашей диете, поскольку оно обеспечивает организм 40% суточной необходимой дозой этого минерала. Следовательно, переход на растительные аналоги коровьего молока может негативно повлиять на здоровье, пишет Medikforum.ru.

Только в Великобритании 70% девочек подросткового возраста страдает от дефицита йода. Местные врачи обеспокоены, что беременные также не употребляют достаточного количества этого минерала. В ходе первого в истории Великобритании подобного исследования ученые оценили содержание йода в 47 молочных альтернативах, включая сою, миндаль, кокосы, овес, рис и фундук. Наблюдения показали, что во всех этих продуктах находится приблизительно 2% уровня йода, который содержится в коровьем молоке.

Минерал йод необходим для производства щитовидных гормонов, которые помогают сохранять здоровье клеток и поддерживать скорость метаболизма. Йод нужен для развития мозга малышей, особенно во время внутриутробного развития. Многие люди не знают о том, что страдают от дефицита йода, следует сообщать об этой угрозе тем, кто ищет альтернативу молочным продуктам, как подчеркивают авторы исследования.