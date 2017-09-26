Четыре проблемы, с которыми может разобраться обычное касторовое масло

Касторовое масло и пищевая сода по отдельности обладают массой целебных свойств, сообщает СureJoy. Ученые подтвердили, что эти продукты часто более эффективны в качестве лекарственных средств, нежели привычные всем таблетки.
Лекарственные свойства касторового масла
Наверняка вы слышали о потрясающих свойствах соды, отбеливающей зубы, удаляющей угри и лечащей прыщи. Касторовое масло более эффективно для избавления от темных кругов под глазами, улучшении кровообращения и многого другого, пишет Lifter.com.ua.
1. Глаза
Касторовое масло является надежным средством для лечения катаракты и улучшения зрения. Все, что вам нужно сделать, это капнуть 1 каплю касторового масла в уголок глаза перед сном.
2. Уши
Потребление от 6 до 8 капель касторового масла в течение примерно 4 месяцев излечивает тиннитус (симптом ушной инфекции, при которой слышится звон). Аналогично, добавление двух капель касторового масла в уши может также улучшить ваш слух.
3. Нос и пазухи
Принимая немного касторового масла, можно уменьшить или прекратить храп в течение 2 недель.
4. Рот и губы
Эффективно лечите ранки, нанося каплю касторового масла непосредственно на них.
5. Шея и голосовые связки
Если вы чувствуете, что ваш голос становится грубым и хриплым, или чувствуете, что у возникает боль в горле, осторожно втирайте касторовое масло в шею.
6. Спина
Касторовое масло расслабляет те части спины, которые вызывают сильную боль.
7. Желудок и пищеварение
Если у вас приступ диареи, примите 2 капли касторового масла.
8. Ноги и ступни
Компресс из касторового масла могут удалять трещины на стопах или отложения кальция на подошвах. Масло помогает лечить усталые и поврежденные лодыжки.
9. Кожа и волосы
Растяжек можно избежать после 5 сеансов массажа с касторовым маслом. Его можно использовать для борьбы с бородавками. Точно так же касторовое масло стимулирует рост волос, уменьшает их выпадение и укрепляет корни.
10. Аллергия
Потребление около 5 капель касторового масла каждый день может избавить вас от аллергии.
11. Зависимость
Употребляя около 2 капель масла каждый день, вы можете уменьшить свои пристрастия к алкоголю и даже никотину.
Преимущества смешивания касторового масла и пищевой соды
Когда вы смешиваете касторовое масло с пищевой содой - вы получаете мощное натуральное средство, которое может избавиться от многих недугов.
1. Темные пятна
Смешивание пищевой соды с касторовым маслом помогает удалить черные точки и пятна на лице.
2. Синяки
Эта смесь способна также вылечить синяки, порезы и ожоги. Сода убивает бактерии, а масло помогает ране затянуться.
3. Укусы насекомых
Если намазать место укуса смесью соды и касторового масла, можно заметно облегчить свои страдания. Оно помогает снять зуд и ощущение дискомфорта.
4. Грибковые инфекции
Если намазать смесью часть тела с грибковой инфекцией (чаще всего это нога), в скором времени вы сможете избавиться от этой проблемы.
«Сделай сам»: компресс из касторового масла и пищевой соды
Касторовое масло часто используется в качестве массажного масла или используется в натуральных горячих компрессах. Ниже приведен рецепт их использования.
Во-первых, вам нужно сделать компресс с использованием касторового масла, для которого вам понадобится немного холодного отжатого касторового масла, бутылка с горячей водой, пищевая пленка, хлопковое полотенце или чистая марля и еще одно полотенце.
Сперва нужно очистить кожу при помощи пищевой соды, а затем намочить марлю небольшим количеством касторового масла. Затем положите марлю на область, которую вы хотите обработать.
Оберните эту область в пищевую пленку и поместите бутылку с горячей водой поверх нее, чтобы согреть нужную область. Как только вам станет тепло, накройте все полотенцем и закрепите.
Через час можете снимать все и очистить кожу при помощи пищевой соды.