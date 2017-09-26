Четыре проблемы, с которыми может разобраться обычное касторовое масло

Лекарственные свойства касторового масла

Наверняка вы слышали о потрясающих свойствах соды, отбеливающей зубы, удаляющей угри и лечащей прыщи. Касторовое масло более эффективно для избавления от темных кругов под глазами, улучшении кровообращения и многого другого, пишет Lifter.com.ua.

1. Глаза

Касторовое масло является надежным средством для лечения катаракты и улучшения зрения. Все, что вам нужно сделать, это капнуть 1 каплю касторового масла в уголок глаза перед сном.

2. Уши

Потребление от 6 до 8 капель касторового масла в течение примерно 4 месяцев излечивает тиннитус (симптом ушной инфекции, при которой слышится звон). Аналогично, добавление двух капель касторового масла в уши может также улучшить ваш слух.

3. Нос и пазухи

Принимая немного касторового масла, можно уменьшить или прекратить храп в течение 2 недель.

4. Рот и губы

Эффективно лечите ранки, нанося каплю касторового масла непосредственно на них.

5. Шея и голосовые связки

Если вы чувствуете, что ваш голос становится грубым и хриплым, или чувствуете, что у возникает боль в горле, осторожно втирайте касторовое масло в шею.

6. Спина

Касторовое масло расслабляет те части спины, которые вызывают сильную боль.

7. Желудок и пищеварение

Если у вас приступ диареи, примите 2 капли касторового масла.

8. Ноги и ступни

Компресс из касторового масла могут удалять трещины на стопах или отложения кальция на подошвах. Масло помогает лечить усталые и поврежденные лодыжки.

9. Кожа и волосы

Растяжек можно избежать после 5 сеансов массажа с касторовым маслом. Его можно использовать для борьбы с бородавками. Точно так же касторовое масло стимулирует рост волос, уменьшает их выпадение и укрепляет корни.

10. Аллергия

Потребление около 5 капель касторового масла каждый день может избавить вас от аллергии.

11. Зависимость

Употребляя около 2 капель масла каждый день, вы можете уменьшить свои пристрастия к алкоголю и даже никотину.

Преимущества смешивания касторового масла и пищевой соды

Когда вы смешиваете касторовое масло с пищевой содой - вы получаете мощное натуральное средство, которое может избавиться от многих недугов.

1. Темные пятна

Смешивание пищевой соды с касторовым маслом помогает удалить черные точки и пятна на лице.

2. Синяки

Эта смесь способна также вылечить синяки, порезы и ожоги. Сода убивает бактерии, а масло помогает ране затянуться.

3. Укусы насекомых

Если намазать место укуса смесью соды и касторового масла, можно заметно облегчить свои страдания. Оно помогает снять зуд и ощущение дискомфорта.

4. Грибковые инфекции

Если намазать смесью часть тела с грибковой инфекцией (чаще всего это нога), в скором времени вы сможете избавиться от этой проблемы.

«Сделай сам»: компресс из касторового масла и пищевой соды

Касторовое масло часто используется в качестве массажного масла или используется в натуральных горячих компрессах. Ниже приведен рецепт их использования.

Во-первых, вам нужно сделать компресс с использованием касторового масла, для которого вам понадобится немного холодного отжатого касторового масла, бутылка с горячей водой, пищевая пленка, хлопковое полотенце или чистая марля и еще одно полотенце.

Сперва нужно очистить кожу при помощи пищевой соды, а затем намочить марлю небольшим количеством касторового масла. Затем положите марлю на область, которую вы хотите обработать.

Оберните эту область в пищевую пленку и поместите бутылку с горячей водой поверх нее, чтобы согреть нужную область. Как только вам станет тепло, накройте все полотенцем и закрепите.

Через час можете снимать все и очистить кожу при помощи пищевой соды.