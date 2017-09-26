Способы контрацепции, о которых вы, скорее всего, не знали

Имплантат

Контрацептивный имплантат похож на стержень обычной ручки, правда, длиной всего 4 см. Его вводят под кожу в районе внутренней поверхности плеча с помощью приспособления наподобие шприца. Процедура проводится под местной анестезией.

Как это работает? Действующее вещество (этоногестрел) из имплантата в течение трех лет после установки постоянно попадает в кровоток и подавляет овуляцию (это не единственный, но – основной механизм), пишет Deti.mail.ru.

На сегодняшний день этот способ – согласно результатам исследований – самый эффективный метод гормональной контрацепции. Здесь стоит оговориться, что различают идеальную и реальную эффективность (их отражает индекс Перля).

Идеальное значение – то, которое должно быть при безукоризненном следовании методу. Однако зачастую в жизни происходит не так, можно забыть принять таблетку, перепутать дни, неправильно использовать презерватив. Поэтому медики называют и реальную эффективность, ее значение (вероятность забеременеть) обычно выше.

В случае с имплантатом значения идеальной и реальной эффективности совпадают, поскольку невозможно случайно пропустить время его приема. И вероятность наступления беременности в течение года составляет всего 0,05%.

А главное, всегда можно передумать и извлечь имплантат. Для этого врач сделает под местным обезболиванием небольшой разрез и зажимом вытянет имплантат. И уже на первом месяце после его удаления у большинства женщин может наступить желанная беременность.

Из плюсов: этот метод подходит кормящим женщинам

Из минусов: имплантат не защищает от инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). Также у некоторых женщин (22%) к концу первого года использования имплантата полностью пропадают менструации. Впрочем, вреда здоровью это не наносит.

И хотя обязательных медицинских обследований для установки имплантата проходить не требуется, решение должно приниматься совместно с лечащим врачом. А при любых побочных эффектах, о которых не предупредили во время процедуры медики, нужно сообщить своему гинекологу.

Инъекционные контрацептивы

Инъекционные гормональные контрацептивы работают по тому же принципу, что и имплантат. Вот только действующее вещество (медроксипрогестерон) поступает в кровоток с помощью укола в ягодицу или в плечо. Оно подавляет овуляцию в течение трех месяцев, затем нужно снова делать инъекцию.

Если по какой-то причине, например, из-за грядущего отпуска, ровно через три месяца сделать укол не получается, то можно повторить его раньше. А вот если время упущено, то важно, на сколько недель вы опоздали с инъекцией. Если – более двух, то нужно сначала убедиться в отсутствии беременности, а после укола еще неделю применять дополнительные методы предохранения.

Этот метод считается очень эффективным: вероятность наступления беременности – 0,2-6%. И, кстати, его можно применять даже кормящим женщинам. Ни на развитие ребенка, ни на качество или количество молока инъекции не влияют.

От ИППП уколы так же не защищают. И менструации из-за него могут пропасть, как и в случае с имплантатом. При любых побочных симптомах после инъекций нужно, не откладывая дела в долгий ящик, проконсультироваться с гинекологом.