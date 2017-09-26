Способы контрацепции, о которых вы, скорее всего, не знали

Далеко не все методы предохранения так же популярны, как мужские презервативы, таблетки или спирали. К Международному дню контрацепции мы расспросили акушера-гинеколога Татьяну Румянцеву о тех вариантах, которые по тем или иным причинам пока не на слуху.
Имплантат
Контрацептивный имплантат похож на стержень обычной ручки, правда, длиной всего 4 см. Его вводят под кожу в районе внутренней поверхности плеча с помощью приспособления наподобие шприца. Процедура проводится под местной анестезией.
Как это работает? Действующее вещество (этоногестрел) из имплантата в течение трех лет после установки постоянно попадает в кровоток и подавляет овуляцию (это не единственный, но – основной механизм), пишет Deti.mail.ru.
На сегодняшний день этот способ – согласно результатам исследований – самый эффективный метод гормональной контрацепции. Здесь стоит оговориться, что различают идеальную и реальную эффективность (их отражает индекс Перля).
Идеальное значение – то, которое должно быть при безукоризненном следовании методу. Однако зачастую в жизни происходит не так, можно забыть принять таблетку, перепутать дни, неправильно использовать презерватив. Поэтому медики называют и реальную эффективность, ее значение (вероятность забеременеть) обычно выше.
В случае с имплантатом значения идеальной и реальной эффективности совпадают, поскольку невозможно случайно пропустить время его приема. И вероятность наступления беременности в течение года составляет всего 0,05%.
А главное, всегда можно передумать и извлечь имплантат. Для этого врач сделает под местным обезболиванием небольшой разрез и зажимом вытянет имплантат. И уже на первом месяце после его удаления у большинства женщин может наступить желанная беременность.
Из плюсов: этот метод подходит кормящим женщинам
Из минусов: имплантат не защищает от инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). Также у некоторых женщин (22%) к концу первого года использования имплантата полностью пропадают менструации. Впрочем, вреда здоровью это не наносит.
И хотя обязательных медицинских обследований для установки имплантата проходить не требуется, решение должно приниматься совместно с лечащим врачом. А при любых побочных эффектах, о которых не предупредили во время процедуры медики, нужно сообщить своему гинекологу.
Инъекционные контрацептивы
Инъекционные гормональные контрацептивы работают по тому же принципу, что и имплантат. Вот только действующее вещество (медроксипрогестерон) поступает в кровоток с помощью укола в ягодицу или в плечо. Оно подавляет овуляцию в течение трех месяцев, затем нужно снова делать инъекцию.
Если по какой-то причине, например, из-за грядущего отпуска, ровно через три месяца сделать укол не получается, то можно повторить его раньше. А вот если время упущено, то важно, на сколько недель вы опоздали с инъекцией. Если – более двух, то нужно сначала убедиться в отсутствии беременности, а после укола еще неделю применять дополнительные методы предохранения.
Этот метод считается очень эффективным: вероятность наступления беременности – 0,2-6%. И, кстати, его можно применять даже кормящим женщинам. Ни на развитие ребенка, ни на качество или количество молока инъекции не влияют.
От ИППП уколы так же не защищают. И менструации из-за него могут пропасть, как и в случае с имплантатом. При любых побочных симптомах после инъекций нужно, не откладывая дела в долгий ящик, проконсультироваться с гинекологом.
Губка
Специальная губка обработана веществами, которые разрушают сперматозоиды (спермициды). По механизму действия она относится к барьерному методу контрацепции: ее заранее помещают во влагалище, а после полового акта оставляют внутри минимум на 6 часов (и менять ее в это время после каждого раза не нужно). Максимальное время использования – 30 часов.
Нужно приобрести некоторую сноровку, чтобы правильно установить губку – от этого напрямую зависит ее эффективность. Если сомневаетесь, что сделали все верно, лучше достаньте ее и попробуйте снова.
Этот способ контрацепции подходит для кормящих женщин. Но для нерожавших губка оказывается в два раза эффективнее – из-за размера и расположения шейки матки.
Из минусов – этот способ практически не защищает от ИППП, спермициды могут вызвать аллергию и, кроме того, такие губки встречаются далеко не во всех аптеках. Вероятность наступления беременности в течение года при использовании губки – 12-24%.
Контрацептивный пластырь
К никотиновым пластырям все уже давно привыкли, а вот то, что с помощью контрацептивного пластыря можно защититься от нежелательной беременности, знают далеко не все. Он клеится на живот, бедро или плечо. Менять пластырь нужно раз в неделю. После трех недель использования на семь дней делаем перерыв.
Бытовой минус пластыря – поскольку клеить его по инструкции нужно на открытые участки тела, летом это может доставлять неудобства. Кроме того, пока их выбор невелик, и если из-за побочных явлений (кровянистых выделений, раздражения на коже) пластырь одного производителя не подошел пациентке, то найти ему замену практически невозможно.
Препарат с пластыря напрямую всасывается в кровь и подавляет овуляцию. В определенной мере он оказывается предпочтительнее таблеток, которым еще нужно пройти через желудочно-кишечный тракт.
Перед началом применения любых комбинированных контрацептивов имеет смысл проверить артериальное давление (при тяжелой артериальной гипертензии их прием противопоказан), а также сделать биохимию крови и проверить мутации в генах системы свертывания крови (F2, F5). А вот сдавать гормоны до начала использования пластыря бессмысленно.
Вероятность наступления беременности в течение года – 0,3-9%. И не забывайте, что этот способ контрацепции не защитит вас от ВИЧ и других инфекций.
Женские презервативы
О презервативах слышали все, а вот о том, что они бывают и женскими, к сожалению, – немногие. Внешний вид и принцип действия у них тот же, что и у мужских: закрытый с одной стороны резиновый цилиндр, который мешает встрече сперматозоидов и яйцеклетки.
Вводят женский презерватив следующим образом: нужно сжать его резиновое кольцо на закрытом конце изделия большим и указательным пальцами и ввести глубоко во влагалище. Затем пальцами войти во внешнее отверстие презерватива и расправить его. Снаружи остается только внешнее резиновое кольцо и открытая часть цилиндра.
Важно менять презерватив перед каждым половым актом. В отличие от мужских, они не предназначены для анального и орального использования. Вероятность забеременеть, используя этот метод, – 6-12%.
Из плюсов женских презервативов – защита от ИППП. Из минусов – труднодоступность. Пока очень непросто найти эти средства контрацепции , почему-то их почти не привозят.
Каждая женщина уникальна и достойна способа контрацепции, который подойдет именно ей, поэтому делать важный выбор лучше вместе с вашим лечащим врачом.