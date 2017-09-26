Угроза для жизни не заставила британку отказаться от суррогатного материнства

У 37-летней Риа, живущей в Портсмуте (Великобритания), двое собственных детей – 12-летний сын Мэтью и 8-летняя дочь Чарли. Шесть лет тому назад она решила стать суррогатной мамой и обратилась в агентство, которое подобрало ей первую супружескую пару, долгие годы мечтавшую о ребенке, пишет Deti.mail.ru.

По британским законам суррогатное материнство не оплачивается – женщина, вынашивающая чужое дитя, имеет право рассчитывать лишь на оплату текущих расходов, связанных с беременностью и родами, поэтому в Великобритании суррогатными мамами становятся женщины, которым просто очень нравится приносить огромную радость другим людям.

Первый суррогатный малыш, выношенный Риа, благополучно появился на свет в июне 2012 года. Мальчика назвали Карлом. «Это невероятно волшебный момент, когда родители, присутствующие в родовой палате, впервые берут на руки своего ребенка, – приводит слова Риа The Mirror. – Обычно в этот момент мы все рыдаем от счастья. Видеть искренний восторг на их лицах после столь долгих лет мучений и боли – это просто бесценно для меня. Никто не может быть более благодарными, чем они».

Несмотря на выкидыш и несколько неудачных попыток имплантации эмбриона, в 2014 году Риа смогла выносить и родить еще одного суррогатного малыша – Роберта. Через какое-то время родители Карла попросили ее родить ему братика или сестричку. Риа согласилась, и в 2015 году забеременела двойней – мальчиком и девочкой. Однако у нее случились преждевременные роды, малыши Макс и Руби появились на свет прямо на полу ванной комнаты, и были срочно доставлены в больницу. К счастью, все обошлось – близнецы не только выжили, но и оказались полностью здоровыми.

Все эти трудности не остановили Риа в ее стремлении приносить счастье бездетным парам, и она забеременела снова. Роды ее пятого «жильца», как она называет суррогатных малышей, девочки Дэйзи в июле 2017 года, чуть не стоили Риа жизни. У нее не отошла плацента, началось сильное кровотечение, и врачи уже собирались удалять Риа матку. Женщине потребовалось полное переливание крови. Матку Риа удалось сохранить, и она планирует продолжить свое рискованное, но приносящее столько счастья ей и бездетным парам, занятие. Риа снова готовится стать суррогатной матерью.

«Наблюдать, как растет живот, знать, как много радости в нем находится – я готова заплатить за это любую цену. Наверное, настанет день, когда я остановлюсь, но пока я могу, я не прекращу делать семьи счастливыми», – говорит Риа.