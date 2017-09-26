Неделя моды в Милане: показы Salvatore Ferragamo

Теперь же его заветы продолжают жить и в одежде: креативный директор женского направления марки Фульвио Ригони решил пофантазировать, что произойдет при смешении удобства спортивной одежды и дороговизны отделки, пишет Сплетник.

Так родились на свет вполне себе простые и лаконичные платья, брючные костюмы, юбки, топы, жакеты и комбинезоны, которые совершенно не сковывают движение. Разукрашены они в разные цвета и оттенки – от холодных до теплых, от матовых до блестящих, от разбеленных до насыщенных. Главным принтом становится фантазия на тему змеиного принта, выполненная в разных цветовых схемах. Появляется она и на платьях, и на юбках, и на целых костюмах, однако даже такой змеиный "тотал лук" не смотрится вульгарным.

Главной обувью следующего весенне-летнего сезона его коллега по цеху, обувщик Пол Эндрю, видит мюли и босоножки с широкой перемычкой, нежно приобнимающие женскую ногу за щиколотку. Они сочетаются с таким комфортным верхом на контрасте, придавая образу законченный вид (хотя и спортивные сникерсы здесь смотрелись бы не хуже).