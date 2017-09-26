Галерея: китч на показе Dolce & Gabbana

Словом, размах – это как раз про Dolce & Gabbana. Зал был украшен огромными картами, а манекенщицы выходили под зажигательное попурри из песен Зейна Малика, Сии, Рианны и Кэти Перри (на финальную проходку модели, уже, правда, без всех этих нарядных одежд вышли под дуэт Бейонсе и Джей-Зи Crazy In Love).

Сама коллекция, как и следовало ожидать, получилась яркой и по-итальянски жизнеутверждающей. Каких только ингредиентов в ее составе нет: экспрессия, неуемная страсть, обжигающая сексуальность. И, конечно же, стремление к показной роскоши, граничащее с китчем. Ироничные цветастые платья с нарисованными картами соседствуют с соблазнительными черными корсажами, а костюмы с двубортными пиджаками – с огромными шляпами. Аппликации, вышивка, сияющие всеми цветами радуги кристаллы – все это дизайнеры обожают и внедряют в каждую свою коллекцию.

Любая вещь, которая оказывается на подиуме Доменико и Стефано, становится запоминающейся, даже если она черного цвета или совсем ничем не украшена – вот, что значит сила бренда и почерк его создателей. В этот раз стиль коллекции получился настолько сложным и дифференцированным, что только он, почерк то есть, и был тем самым общим знаменателем для всех этих разных по своему стиля вещам. За это, пожалуй, клиенты и любят D&G, стабильно обеспечивая бренду колоссальный коммерческий успех из сезона в сезон и из года в год вот уже на протяжении четверти века.

Смотрите сами!