Оладьи с яблоками – вкусный десерт осени

Ингредиенты:

200 г муки,

2 средних яблока,

1 яйцо,

1 ст. кефира,

1 ст. л. сахара,

50 г изюма,

корица – по вкусу,

соль – по вкусу,

щепотка соды,

растительное масло – для жарки,

варенье, джем, сметана или мед – для подливки.

Приготовление

Яйцо взбей с сахаром и солью. Затем плавно введи муку, кефир, добавь соду и немного растительного масла. Все тщательно перемешай, пишет Lady.tochka.net.

Яблоки очисть от кожуры и семечек, затем натри на крупной терке. Изюм промой и залей теплой водой на 10-15 минут. Затем добавь изюм и яблоки в тесто и хорошо перемешай.

Разогрей сковороду с растительным маслом. Накладывай тесто по 1-2 ст. л. для каждого оладушка. Жарь оладьи на умеренном огне до золотистой корочки с двух сторон.

Учти: перед выкладкой на сковородку каждый раз слегка перемешивай тесто, чтобы яблоки расходовались равномерно.

Готовые оладьи из яблок подавай теплыми, украсив корицей и веточкой свежей мяты. Оладьи будут еще вкуснее, если подавать их с вареньем, джемом, сметаной или медом.

Приятного аппетита!