Оладьи с яблоками – вкусный десерт осени

Осень - время, когда особенно хочется чего-то сладенького и стоять у плиты вовсе не лень! Приготовь на ужин вкусный десерт – яблочные оладьи с изюмом и корицей.
Ингредиенты:
200 г муки,
2 средних яблока,
1 яйцо,
1 ст. кефира,
1 ст. л. сахара,
50 г изюма,
корица – по вкусу,
соль – по вкусу,
щепотка соды,
растительное масло – для жарки,
варенье, джем, сметана или мед – для подливки.
Приготовление
Яйцо взбей с сахаром и солью. Затем плавно введи муку, кефир, добавь соду и немного растительного масла. Все тщательно перемешай, пишет Lady.tochka.net.
Яблоки очисть от кожуры и семечек, затем натри на крупной терке. Изюм промой и залей теплой водой на 10-15 минут. Затем добавь изюм и яблоки в тесто и хорошо перемешай.
Разогрей сковороду с растительным маслом. Накладывай тесто по 1-2 ст. л. для каждого оладушка. Жарь оладьи на умеренном огне до золотистой корочки с двух сторон.
Учти: перед выкладкой на сковородку каждый раз слегка перемешивай тесто, чтобы яблоки расходовались равномерно.
Готовые оладьи из яблок подавай теплыми, украсив корицей и веточкой свежей мяты. Оладьи будут еще вкуснее, если подавать их с вареньем, джемом, сметаной или медом.
Приятного аппетита!