Как сохранить грудь упругой

Считается, что грудь должна идеально ложиться в руку мужчины. Только размер этой руки женщины почему-то представляют по-разному, пишет Ivona.bigmir.net.

Что же действительно важно при любых объемах и в любом возрасте – так это тонус груди. Ведь в жизни бюста бывают свои взлеты и падения: мы худеем, полнеем, беременеем. Как сделать, чтобы грудь всегда оставалась на высоте?

Ответ прост – спорт. Наш бюст состоит из молочной железы и окружающей ее жировой ткани. Их поддерживает только одна мышца – подкожная шеи, идущая от области второго ребра к нижней челюсти. Вот ее и нужно тренировать.

Из общего физкультурного минимума эффективны отжимания и жимы с гантелями, а также гребля и плавание брассом. Что касается аэробных нагрузок (бег, степ), то здесь необходимо участие специального поддерживающего белья. Иначе от постоянного "вверх-вниз" молочные железы рискуют растянуться.

Фитнес фитнесом, а косметические средства последнего поколения тоже способны на многое (даже если вы временно сошли со спортивной дистанции). Они содержат лифтинг-компоненты, создающие эффект невидимого бюстгальтера и улучшают эластичность кожи.

Не забывайте хотя бы раз в неделю делать пилинг зоны декольте и груди – для этого можно использовать отшелушивающие средства, предназначенные для лица или для тела – декольте это своеобразная “пограничная зона”.

И, конечно, массажи. Дома гидромассаж – две-три минуты струей прохладной воды, плавными круговыми движениями по направлению снаружи груди к ложбинке (избегая области сосков).

За счет притока крови повышается чувствительность сосков и ореол, что немаловажно для полноценной сексуальной жизни. Также благодаря кровонаполнению тканей визуально сглаживаются растяжки, появившиеся в период полового созревания.