Леопардовые лосины и широкие плечи: показ Versace

Говорят, истории не повторяются, однако знаменитый бренд Versace сумел развеять этот миф. Закрыть показ новой коллекции сезона весна-лето 2018 было доверено легендам модельного мира — британской супермодели Наоми Кэмпбелл, немецкой супермодели Клаудие Шиффер, американской супермодели Синди Кроуфорд, французской модели Карле Бруни и датской супермоделе Хелене Кристенсен, пишет Ivona.bigmir.net.

Как известно, в июле 1997 года на пороге своего дома в Майами был убит Джанни Версаче — знаменитый модельер, который задал тенденции моды в 80-х годах. После этой трагедии Дом моды возглавила его сестра — Донателла Версаче. Женщине удалось не просто сохранить Versace, но и поднять его на новый уровень и сделать любимым брендом для всех женщин мира.

И вот, спустя столько лет, прошлое возвращается, но уже с новыми красками и более современными взглядами. Шоу в стиле 80-х годов стало настоящим фурором и вызвало восторг абсолютно у всех гостей показа.

Леопардовые лосины, сексуальные мини, жакеты с подчеркнутой линией плеча, дерзкие и вызывающие ботфорты, кожаные брюки с высокой талией — все это стало основой новой коллекции, которая вернула всех присутствующих в прошлое и заставила окунуться в историю.

Но настоящей неожиданность стал выход Донателлы Версаче под ручку с легендарными моделями, которые покоряли подиумы ранее.

Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Карла Бруни, Клаудия Шиффер и Хелена Кристенсен не потеряли свою обаятельность и шарм. Такое чувство, что время неподвластно над этими женщинами. Их появление стало настоящей сенсацией. Показ Versace поистине может считаться лучшим на Неделе моды в Милане.