Что было на тебе в тот самый день? Выставка, которая повергла в откровенный шок весь мир

«Что было на тебе?» — вопрос, который чаще всего задают жертве изнасилования. Почему-то редко кто задумывается, что вовсе не одежда становится причиной этого ужасного происшествия, пишет Ofigenno.cc.

Директор кампуса Канзасского университета решил создать весьма своеобразную выставку: здесь представлены наряды жертв изнасилования, которые были на них в день, когда произошла трагедия.

Каждому одеянию сопутствуют цитаты пострадавших: «Он продолжал повторять, как хорошо я выгляжу, и не отпускал меня».

«Купальник. Весь день мы плавали на каноэ. Это было действительно веселое время. Затем они ворвались в мою палатку, когда я пыталась переодеться».

«Моя любимая желтая футболка, но я не помню, какие штаны были на мне».

«Когда я вернулась на роботу, мой босс спросила меня, что же было на мне в тот момент. “Джинсы и футболка, что еще можно надеть на баскетбол?” — яростно ответила я и больше не приходила на эту работу».

Рубашки и шорты, футболки и джинсы, несколько платьев, купальник — всё то, что надевают миллионы девушек каждый день.

Создатель выставки явно не ожидал такого результата. Люди приходили, молча смотрели на одежду, а в их глазах стояли слезы.

Возможно, теперь многие поймут, что никакая скромная одежда не спасет девушку, на которую хотят напасть.

Она может быть закутана с ног до головы, скрывать лицо и никак не привлекать внимание, но этого всё равно будет достаточно человеку, которому в голову пришла сумасшедшая идея об изнасиловании. Наиболее болезненным для пострадавших является то, что зачастую их обвиняют в произошедшем.

Изнасилование — это тяжкое преступление, которое не может быть оправдано никаким поведением или внешним видом жертвы.