Секущиеся кончики: как вылечить волосы и понять почему они секутся

Секущиеся кончики — это своего рода сигнал организма о том, что ему не хватает полезных витамин и других компонентов, а волосам — ухода. Очень сложно «склеить» секущиеся кончики, когда они уже появились, но можно предотвратить эту проблему в зародыше, пишет Хочу.

Прежде всего, стоит определить причину, по которой твои волосы могут сечься и превращаться в сухую солому. Так, зная все возможные причины появления секущихся кончиков, можно обнаружить свою методом исключения. А зная причину — найти и пути ее решения.

Главные причины появления секущихся кончиков

Нехватка витаминов и микроэлементов

Недостаток полезных витаминов, которые влияют на состояние волос можно решить двумя способами: поменять свой рацион питания или пропить специальный витаминный комплекс (предварительно получив консультацию врача). Последнее не будет лишним в любом случае.

Так, чтобы исключить эту причину добавь в свой рацион свежие фрукты, рыбу, растительные масла и орехи. Если говорить про витамины, то важными для волос являются витамин А, витамин С, витамины D, H, PP, вся группа витамина В. Также полезными для волос будут магний, цинк, кремний и кальций.

Не хватает жидкости

Мы состоим из воды. Поэтому не удивительно, что здоровое состояние волос зависит от уровня жидкости в твоем организме. Пей много воды, используй увлажнитель воздуха в сухой комнате и все у тебя будет хорошо.

Вредные привычки и неправильное питание

Слишком жареная, острая или жирная еда, избыток сладкого негативно влияет на волосы. Алкоголь и вовсе «разрушает» все витамины группы В и витамин А из волос, что делает их сухими и ломкими.

Заболевания ЖКТ

Скрытые или хронические проблемы с ЖКТ могут стать причиной секущихся кончиков и нездорового вида волос в общем. Витамины и полезные элементы могут не усваиваться организмом, что влечет за собой нехватку полезных веществ.

Дисбактериоз

Такая деликатная проблема, как дисбактериоз тоже может стать причиной секущихся кончиков. Из-за проблем с микрофлорой кишечника, как и в предыдущем варианте, питательные вещества и витамины не усваиваются, что делает волосы сухими и ломкими.

Генетика

Наследственные проблемы тоже никто не отменял. Ранняя седина, редкие волосы и их ломкость могут передаться тебе от любого родственника. И с этим, увы, ничего не сделаешь. Но можно налегать на увлажняющие маски для волос и немного улучшишь состояние своих локонов.

Неправильный уход за волосами

Ты можешь быть полностью здорова с целым комплексом витаминов в крови и без лысеющих родственников, но если ты неправильно ухаживаешь за волосами, то все зря.

Подбирай шампунь для своего типа волос, используй маски и бальзамы для волос и тщательно смывай их. Не три волосы волосы полотенцем и не держи его долго на волосах (создает парниковый эффект). Расчесывай только сухие волосы.