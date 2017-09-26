Секущиеся кончики: как вылечить волосы и понять почему они секутся

Секущиеся кончики — актуальная проблема каждой девушки, которая пытается отрастить длинные кудри. О секущихся кончиках слагают легенды и рекламные кампании, обещают истребить эту проблему на корню, но пока это только обещания. Однако почему появляются секущиеся кончики и как от них избавиться?
Секущиеся кончики — это своего рода сигнал организма о том, что ему не хватает полезных витамин и других компонентов, а волосам — ухода. Очень сложно «склеить» секущиеся кончики, когда они уже появились, но можно предотвратить эту проблему в зародыше, пишет Хочу.
Прежде всего, стоит определить причину, по которой твои волосы могут сечься и превращаться в сухую солому. Так, зная все возможные причины появления секущихся кончиков, можно обнаружить свою методом исключения. А зная причину — найти и пути ее решения.
Главные причины появления секущихся кончиков
Нехватка витаминов и микроэлементов
Недостаток полезных витаминов, которые влияют на состояние волос можно решить двумя способами: поменять свой рацион питания или пропить специальный витаминный комплекс (предварительно получив консультацию врача). Последнее не будет лишним в любом случае.
Так, чтобы исключить эту причину добавь в свой рацион свежие фрукты, рыбу, растительные масла и орехи. Если говорить про витамины, то важными для волос являются витамин А, витамин С, витамины D, H, PP, вся группа витамина В. Также полезными для волос будут магний, цинк, кремний и кальций.
Не хватает жидкости
Мы состоим из воды. Поэтому не удивительно, что здоровое состояние волос зависит от уровня жидкости в твоем организме. Пей много воды, используй увлажнитель воздуха в сухой комнате и все у тебя будет хорошо.
Вредные привычки и неправильное питание
Слишком жареная, острая или жирная еда, избыток сладкого негативно влияет на волосы. Алкоголь и вовсе «разрушает» все витамины группы В и витамин А из волос, что делает их сухими и ломкими.
Заболевания ЖКТ
Скрытые или хронические проблемы с ЖКТ могут стать причиной секущихся кончиков и нездорового вида волос в общем. Витамины и полезные элементы могут не усваиваться организмом, что влечет за собой нехватку полезных веществ.
Дисбактериоз
Такая деликатная проблема, как дисбактериоз тоже может стать причиной секущихся кончиков. Из-за проблем с микрофлорой кишечника, как и в предыдущем варианте, питательные вещества и витамины не усваиваются, что делает волосы сухими и ломкими.
Генетика
Наследственные проблемы тоже никто не отменял. Ранняя седина, редкие волосы и их ломкость могут передаться тебе от любого родственника. И с этим, увы, ничего не сделаешь. Но можно налегать на увлажняющие маски для волос и немного улучшишь состояние своих локонов.
Неправильный уход за волосами
Ты можешь быть полностью здорова с целым комплексом витаминов в крови и без лысеющих родственников, но если ты неправильно ухаживаешь за волосами, то все зря.
Подбирай шампунь для своего типа волос, используй маски и бальзамы для волос и тщательно смывай их. Не три волосы волосы полотенцем и не держи его долго на волосах (создает парниковый эффект). Расчесывай только сухие волосы.
Не носишь шапку
Красивый и модный головой убор не только дань моде и защита от ангины, и секущихся кончиков. В холодную погоду страдают не только твои голова и кода, но и волосы. В мороз кровоснабжение в волосяных луковицах прекращается, что ведет не только с сухости и ломкости волос, но и облысению.
Для волос вредны и мороз, и слишком палящее солнце и ультрафиолет, который приводит к обезвоживанию волос. Поэтому носи шапку — не пугай волосы.
Много укладок
Слишком активная бьюти-жизнь: частые окрашивания волос, стайлинги, плойки, химические завивки и другие прекрасные вещи могут очень плохо повлиять на волосы. Резинки для волос их стягивают и ломают, а пенки и муссы не дают дышать, что закономерно делает волосы ломкими и секущими.
Как решить проблему секущихся кончиков
Так, даже если ты нашла свою проблему среди перечисленных и уже отправилась на пути решения, то тебе понадобятся эти эффективные рецепты ухаживающих масок для волос против секущихся кончиков. Если твои волосы секутся без причины, то давай записывай эти рецепты и воплощай в жизнь прямо сейчас.
Если повторять или чередовать подобные маски для волос несколько раз в неделю, то ты заметишь, как твои волосы стали более живыми и здоровыми.
Маска против секущихся кончиков с дрожжами
Для того, что приготовить дрожжевую маску для волос против секущихся кончиков, тебе понадобится 2 чайные ложки дрожжей и 50 мл кефира.
Смешай кефир и дрожжи, дай им настояться в теплом помещении около 15 минут, нанеси на кончики или всю шевелюру и заверни волосы в теплое полотенце. Смой теплой водой через 30 минут.
Яичная маска для волос
Для того, чтобы приготовить яичную маску для волос против секущихся кончиков, тебе понадобится один яичный желток и столовая ложка касторового масла.
Смешай желток и касторовое масло и тащтельно втирай в корни волос. Подержи три часа и смой с помощью шампуня. Можно всполоснуть волосы водой с соком лимона для закрепления эффекта.
Маска с хной
Все хоть единожды слышали про целебные свойства хны, поэтому не удивительно, что и тут она актуальна как никогда. Хна поможет напитать кожу головы полезными витаминами и усилит кровообращение, что значительно влияет на внешний вид волос.
Добавь в хну чайную ложку оливкового масла и ты сумеешь еще сильнее увлажнить волосы.
Для того, чтобы приготовить маску для волос с хной тебе понадобится хна (лучше всего бесцветная) в пропорции одна пачка на каждые 30 см волос. Залей хну кипятком в пропорции 1 к 3 и тщательно размешай, дай этой смеси настояться 15 минут и тщательно втирай маску в корни волос, наноси по всей длине. Смой водой и без шампуня через 30 минут.
Масло для волос
Кроме всевозможных масок для волос, против секущихся кончиков отлично помогут разнообразные масла. Для компрессов отлично подойдут кастовое масло, оливковое масло, аргановое, миндальное, кокосовое и масло жожоба.
Алгоритм действий для проведения масляного компресса следующий:
Помой волосы шампунем для волос и дай им немного высохнуть; Подогрей любое масло на выбор на паровой бане; Вотри масло в кожу головы, нанеси на волосы и кончики волос; Смой теплой водой с соком лимона.
Все эти способы помогут тебе спастись от секущихся кончиков волос. Однако, если ты пропустила этот момент и твои кончики превратились в солому, то не стоит их жалеть. Бессердечно отстриги ненужное и займись профилактикой проблемы.