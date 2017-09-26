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Сладости на фруктозе раскритикованы диетологами

Krasotka.ee
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Сладкое. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Американские исследователи из Университета Южной Калифорнии заявили, что выбор сладостей на фруктозе вовсе не является предпочтительным для фигуры. По их словам, употребление таких изделий лишь стимулирует аппетит и побуждает есть больше, чем нужно.

Обычно десертные изделия на фруктозе предлагаются диабетикам, но многие покупают их, полагая, что такие сладости лучше в плане профилактики лишнего веса. Специалисты из США заявили: заменять конфеты и шоколадки на содержащие фруктозу не стоит, поскольку в этом случае риск набрать лишнее, наоборот, возрастает, пишет Medikforum.ru.

Учеными был проведен эксперимент с участием 24 мужчин и женщин в возрасте16-25 лет. Добровольцы пили напитки, содержащие глюкозу или фруктозу, после чего им показывали изображения высококалорийных блюд. Выяснилось, что употреблявшие фруктозу люди гораздо сильнее чувствовали желание поесть из-за разыгравшегося у них аппетита.

Оценив данные МРТ-сканирования, ученые пояснили, что после попадания фруктозы в организм вырастает активность расположенного в мозгу прилежащего ядра. Это, по словам авторов проекта, и приводит к существенному усилению желания съесть что-то сытное, а, значит, и калорийное.

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