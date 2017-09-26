Сладости на фруктозе раскритикованы диетологами

Обычно десертные изделия на фруктозе предлагаются диабетикам, но многие покупают их, полагая, что такие сладости лучше в плане профилактики лишнего веса. Специалисты из США заявили: заменять конфеты и шоколадки на содержащие фруктозу не стоит, поскольку в этом случае риск набрать лишнее, наоборот, возрастает, пишет Medikforum.ru.

Учеными был проведен эксперимент с участием 24 мужчин и женщин в возрасте16-25 лет. Добровольцы пили напитки, содержащие глюкозу или фруктозу, после чего им показывали изображения высококалорийных блюд. Выяснилось, что употреблявшие фруктозу люди гораздо сильнее чувствовали желание поесть из-за разыгравшегося у них аппетита.

Оценив данные МРТ-сканирования, ученые пояснили, что после попадания фруктозы в организм вырастает активность расположенного в мозгу прилежащего ядра. Это, по словам авторов проекта, и приводит к существенному усилению желания съесть что-то сытное, а, значит, и калорийное.