Места для знакомства с успешным мужчиной

Автосалон элитных машин

Для того чтобы записаться на тест-драйв, подтверждать финансовые возможности или намерения о покупке необязательно. Не умеешь водить? В таких местах всегда есть бар, где потенциальные покупатели (а для тебя — спутники жизни) обдумывают покупку за чашкой кофе, пишет Mixnews.lv.

Деловое мероприятие

Успешные люди никогда не останавливаются в развитии, и именно они — основная аудитория любого бизнес-форума или отраслевой выставки. Хорошо если ты можешь регистрироваться на такие события от работы. А если нет, купи билет на какой-нибудь международный форум. Даже если уйдешь без вороха визиток в сумочке, получишь массу полезной информации и заряд вдохновения на целый год.

Спортивный клуб

Но не простой «на районе», а для тех, кто живет под девизом «без жалости к себе». Богатые люди — те еще адреналинщики. Они обожают покорять опасные вершины типа Эвереста, проверять свое тело на прочность гонками чемпионов или триатлоном (вид спорта, в котором ты сначала проплываешь 3,6 км, потом 180 км едешь на велосипеде, а после всего этого еще и бежишь марафон). Это, кстати, не только тяжело, но и дорого! Так что если увидишь мужчину в футболке с надписью Iron Man — присоединяйся к нему на пробежке. Ну, а если предпочитаешь людей с темпераментом поспокойнее, выясни, есть ли в твоем городе яхт-, гольф-, теннисный или конный клуб и держись поближе к его участникам, пусть даже и в фитобаре.

Художественная галерея или аукцион

Если твой будущий спутник не увлечен спортом, то у него может обнаружиться другая слабость — дорогие предметы искусства и интерьера. Обращай внимание на небольшие частные галереи и отдельные выставки в крупных музеях. Хотя бы поверхностно изучить матчасть не помешает: если ты можешь поддержать беседу о технике или богатстве палитры, твои перспективы становятся заманчивее.