Большой любовный гороскоп на октябрь 2017 года

Правда, стремление наладить личную жизнь не станет гарантией того, что понравившиеся друг другу люди тут же закрутят романы. Сомнения, колебания, неуверенность в своей привлекательности для потенциального партнера замедлят развитие амурных отношений, многие решат проверить совместимость не через любовное взаимодействие, а с помощью ни к чему не обязывающей дружбы, пишет Mixnews.lv.

После же 22 октября в тех, кто находится в поиске, проснется подозрительность, поэтому они не подпустят к себе незнакомых людей, зато с теми, кого знают достаточно давно, будут действовать смело и даже напористо. Увеличится число спонтанных сближений, многие, почувствовав заинтересованность визави, позволят себе не прятаться за маской, а показать свое истинное лицо. К тому же во многих зародится глубокое любовное чувство, но за взаимность придется побороться, а тех, кто влюбится друг в друга с первого взгляда, ожидают какие-то испытания.

Те же, кто уже обрел любовного партнера, первые две недели месяца будут усиленно выискивать во второй половинке недостатки, придираться по мелочам, отказываться от секса, если что-то не устроит в межличностном общении с ней (с ним) или в ее (его) поведении. Громко заговорят корыстные мотивы. И в то же время многие постараются сделать амурные взаимоотношения более идеальными.

А вот после 13 октября уже не захочется трепать нервы тому, кто дорог. Партнеры будут часто идти на компромиссы, радовать друг друга улыбками и подарками, вместе выбираться в гости, в кино, на разнообразные культурно-развлекательные мероприятия. На первое место выйдет достижение гармонии в отношениях. И хотя не обойдется без истерик, они вряд ли окажутся публичными – многие предпочтут «выпускать пар» наедине с собой, чтобы не злить и не расстраивать своих возлюбленных (супругов).

В начале месяца богатая фантазия и хорошо развитое воображение пойдут на пользу личной жизни, а вот рефлексии ей, напротив, могут серьезно навредить. В середине октября важно адекватно и объективно оценивать как реальных, так и потенциальных партнеров. В конце месяца мы будем отчаянно ревновать даже тех, кто пока нам не принадлежит.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на октябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)

Свободные Овны в октябре могут безответно влюбиться. И хотя у вас в какой-то момент, скорее всего, появится возможность банально переспать с этим человеком, какие-либо серьезные отношения с ним вряд ли сложатся. Так что придется делать выбор – брать, что дают, и не претендовать на большее или вообще прекратить общение и попытаться излечиться от своей любви (ну или тихо пострадать вдалеке от предмета грез).