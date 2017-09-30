Большой любовный гороскоп на октябрь 2017 года

В течение первых двух декад октября те, кто пока свободен, будут охотно знакомиться с представителями противоположного пола и на улице, и через социальные сети, и на специализированных сайтах, и через друзей. Существенно повысится коммуникабельность, а поиск второй половинки станет приоритетным.
Правда, стремление наладить личную жизнь не станет гарантией того, что понравившиеся друг другу люди тут же закрутят романы. Сомнения, колебания, неуверенность в своей привлекательности для потенциального партнера замедлят развитие амурных отношений, многие решат проверить совместимость не через любовное взаимодействие, а с помощью ни к чему не обязывающей дружбы, пишет Mixnews.lv.
После же 22 октября в тех, кто находится в поиске, проснется подозрительность, поэтому они не подпустят к себе незнакомых людей, зато с теми, кого знают достаточно давно, будут действовать смело и даже напористо. Увеличится число спонтанных сближений, многие, почувствовав заинтересованность визави, позволят себе не прятаться за маской, а показать свое истинное лицо. К тому же во многих зародится глубокое любовное чувство, но за взаимность придется побороться, а тех, кто влюбится друг в друга с первого взгляда, ожидают какие-то испытания.
Те же, кто уже обрел любовного партнера, первые две недели месяца будут усиленно выискивать во второй половинке недостатки, придираться по мелочам, отказываться от секса, если что-то не устроит в межличностном общении с ней (с ним) или в ее (его) поведении. Громко заговорят корыстные мотивы. И в то же время многие постараются сделать амурные взаимоотношения более идеальными.
А вот после 13 октября уже не захочется трепать нервы тому, кто дорог. Партнеры будут часто идти на компромиссы, радовать друг друга улыбками и подарками, вместе выбираться в гости, в кино, на разнообразные культурно-развлекательные мероприятия. На первое место выйдет достижение гармонии в отношениях. И хотя не обойдется без истерик, они вряд ли окажутся публичными – многие предпочтут «выпускать пар» наедине с собой, чтобы не злить и не расстраивать своих возлюбленных (супругов).
В начале месяца богатая фантазия и хорошо развитое воображение пойдут на пользу личной жизни, а вот рефлексии ей, напротив, могут серьезно навредить. В середине октября важно адекватно и объективно оценивать как реальных, так и потенциальных партнеров. В конце месяца мы будем отчаянно ревновать даже тех, кто пока нам не принадлежит.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на октябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Свободные Овны в октябре могут безответно влюбиться. И хотя у вас в какой-то момент, скорее всего, появится возможность банально переспать с этим человеком, какие-либо серьезные отношения с ним вряд ли сложатся. Так что придется делать выбор – брать, что дают, и не претендовать на большее или вообще прекратить общение и попытаться излечиться от своей любви (ну или тихо пострадать вдалеке от предмета грез).
Если же вы уже замужем (женаты), то в первой половине месяца попробуете сделать супружеские отношения такими, как мечталось, когда брак был только что заключен. А если усилия не дадут желаемого результата, то после 13-го числа вы, очевидно, всерьез задумаетесь о разводе или демонстративно отдалитесь от супруга (супруги).
В начале октября вы будете идеализировать реального или потенциального партнера. В середине месяца новый сексуальный опыт может стать причиной разочарования. В конце октября не давайте воли негативным эмоциям.
Гороскоп любви на октябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Свободные Тельцы в октябре могут сблизиться в любовном плане с тем, кого они долгое время считали своим другом или деловым партнером. Однако первый этап новых взаимоотношений с этим человеком, скорее всего, окажется весьма непростым, а притирка будет проходить болезненно и затянется на несколько месяцев. Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 октября существенно укрепите брак, реализуете многие замыслы, направленные на улучшение качества супружеской жизни, заложите основу под какие-то важные перемены. После же 13-го числа вероятны сомнения в верности второй половинки и ваши попытки усилить ее (его) сексуальный интерес к вашей персоне.
В начале месяца многое будет зависеть от своевременно проявленной инициативы. В середине октября важную роль сыграет опыт прошлых амурных отношений. В конце месяца не ищите проблем и поводов для расстройства там, где их нет.
Гороскоп любви на октябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Свободные Близнецы в октябре могут познакомиться с тем, кто уравновесит их существование и в то же время сделает его более насыщенным и разнообразным. Велика вероятность, что вы практически сразу пойдете на интимное сближение. Ожидаются ни к чему не обязывающие встречи ради совместных развлечений и сексуальных контактов, которые впоследствии либо переплавятся в дружбу, либо перерастут во взаимную любовь.
Если же вы уже замужем (женаты), то период с 1 по 13 октября будет непростым из-за постоянных придирок второй половинки и вашей ответной реакции. Зато потом отношения выровняются, станут доставлять больше удовольствия, конфликты сойдут на нет. Кстати, благодаря вам у вашей семьи могут появиться новые друзья.
В начале месяца секс даст вам больше, чем обычно. В середине октября будет много ярких впечатлений, связанных с личной жизнью. В конце месяца существенно повысится сексуальная активность, вследствие чего вы узнаете о себе что-то новое.
Гороскоп любви на октябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Свободные Раки в октябре могут на каком-то мероприятии познакомиться с тем, кто впоследствии станет для них и любовным партнером, и своего рода лекарем души. Скорее всего, этот человек будет очень хорошо чувствовать и понимать вас, всегда находить для вас нужные слова, подталкивать в правильном направлении и ограждать от лишних переживаний. Да и в сексе благодаря ему вы откроете какие-то новые грани.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 октября супружеские отношения будут источником позитивных эмоций, подвигнут вас на какие-то подвиги ради семьи и второй половинки, помогут добиться какой-то важной цели. А вот потом вы своими эмоциональными выплесками можете нарушить устоявшуюся гармонию.
В начале месяца значимую роль сыграют доверительные разговоры с реальным или потенциальным партнером. В середине октября этот человек решит за вас какую-то проблему. В конце месяца некий аспект отношений может потребовать переосмысления.
Гороскоп любви на октябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Свободные Львы в октябре могут неожиданно сблизиться с тем, с кем до этого их связывало только «шапочное» знакомство. Не исключено, что вы с этим человеком встретитесь на каком-то мероприятии или у кого-то в гостях, разговоритесь, поймете, что у вас много общего, и продолжите общение уже в более интимной обстановке. Вероятно начало романа, который имеет неплохие шансы перерасти в семейную жизнь.
Если же вы уже замужем (женаты), то какие-то выводы, сделанные вами в период с 1 по 13 октября на основе взаимоотношений с супругом (супругой), помогут вам во второй половине месяца гармонизировать брак, разобраться со спорными вопросами, избавить мужа (жену) от каких-то сомнений, внушить ему (ей) уверенность в завтрашнем дне.
В начале октября стоит внимательно слушать, что будет говорить реальный или потенциальный партнер. В середине месяца появится возможность реализовать какую-то сексуальную фантазию. В конце октября не поддавайтесь на провокации.
Гороскоп любви на октябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Свободные Девы в октябре могут познакомиться с тем, кого захочется обучать – и каким-то житейским премудростям, и искусству плотской любви. Не исключено, что этот человек будет младше вас, вы станете для него несомненным авторитетом, возьмете его судьбу в свои руки и инициируете сначала роман, а потом, возможно, и брак.
Если же вы уже замужем (женаты), то какие-то поступки, совершенные вами в период с 1 по 13 октября, существенно упрочат супружеские отношения, хотя и не все они будут благожелательно приняты вашей второй половинкой. После же 13-го числа придется окружить супруга (супругу) повышенной заботой и не давать ему (ей) возможности рефлексировать и сомневаться в ваших чувствах.
В начале месяца вам предстоит многое сделать для благополучия своей личной жизни. В середине октября вовремя созданная интимная обстановка поможет получить от реального (потенциального) партнера то, чего хочется. В конце месяца придется поиграть в «няньку».
Гороскоп любви на октябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
У свободных Весов в октябре будут превосходные шансы обрести настоящую вторую половинку. Велика вероятность, что вы познакомитесь с человеком, который буквально зеркально похож на вас и при этом отлично вас дополняет. Если не ударитесь в рефлексии и не станете искать подвох во всех его высказываниях и поступках, начнете восхитительный и очень перспективный роман, наполненный взаимной любовью.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 октября постарайтесь не слишком остро реагировать на претензии супруга (супруги) и воздерживаться от радикальных решений типа: все брошу и уйду. И тогда после 13-го числа супружеская жизнь преподнесет вам массу великолепных и радостных сюрпризов.
В начале месяца не стоит цепляться за то, к чему вы привыкли. В середине октября именно от вас будет зависеть, как в дальнейшем сложится ваша личная жизнь. В конце месяца реальный (потенциальный) партнер сделает вам какое-то роскошное предложение.
Гороскоп любви на октябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Свободные Скорпионы в октябре могут допустить до тела того, кто давно на них облизывается. Велика вероятность, что связь, начавшаяся со спонтанного секса, со временем перерастет в обоюдное глубокое чувство и в крепкий союз. И хотя легко не будет, вы от этих отношений получите то, чего вам сейчас не хватает.
Если же вы замужем (женаты), то в период с 1 по 13 октября, очевидно, будете активно «строить» вторую половинку, подталкивая ее (его) к тем поступкам, которые, по вашему мнению, ей (ему) необходимы для саморазвития. А вот потом супруг (супруга) на вас отыграется, и уже вам придется плясать под его (ее) дудку.
В начале месяца желание что-то сделать для реального (потенциального) партнера даст интересные результаты. В середине октября вы узнаете об этом человеке что-то новое. В конце месяца ожидаются острые эмоции, которые в некотором роде изменят вас или какие-то ваши планы, связанные с личной жизнью.
Гороскоп любви на октябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Свободные Стрельцы в октябре, скорее всего, «попробуют» не одного представителя противоположного пола. Велика вероятность, что вы всех тех, кто вам понравится, будете «тестировать» в постели, и только после нескольких подобных экспериментов выберете себе нового любовного партнера.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 октября вам, очевидно, придется доказывать второй половинке, что вы имеете право на личностную свободу и не обязаны постоянно быть в семье; соответственно, ожидаются скандалы. Зато потом либо вас оставят в покое, либо вы найдете занятие, которое одинаково увлекательно и для вас, и для супруга (супруги), и добровольно будете проводить много времени рядом с ним (с ней).
В начале месяца жажда новизны и острых ощущений толкнет вас на разного рода эскапады. В середине октября придется с кем-то объясняться, чтобы не нажить себе врага. В конце месяца вам предстоит сделать важный выбор, направленный на улучшение личной жизни.
Гороскоп любви на октябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Свободные Козероги в октябре могут через кого-то из друзей познакомиться с тем, кто при всей своей непоседливости и безалаберности окажется тонко чувствующей и чрезвычайно интересной личностью. Скорее всего, вы возьмете этого человека под свое крыло, а он в свою очередь не раз поможет вам и в работе, и в борьбе с какими-то вашими тайными страхами. Союз обещает быть очень крепким, плодотворным и долговременным.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 октября по вашей инициативе семья, возможно, обретет нечто такое, чего ей сейчас не хватает. Это может быть и нечто материальное, и даже четвероногий питомец. А вот после 13-го числа супруг (супруга) будет перманентно вас чем-то раздражать.
В начале месяца вы ради личной жизни, очевидно, измените каким-то своим принципам. В середине октября реальный или потенциальный партнер преподнесет удивительный сюрприз. В конце месяца не будьте слишком суровы.
Гороскоп любви на октябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Свободные Водолеи в октябре могут начать отношения с кем-то совершенно непредсказуемым. Велика вероятность, что вам захочется острых ощущений, чтобы разбить рутину и осеннюю хандру, поэтому вы рискнете связаться с человеком, который сам не знает, чего хочет от жизни, и постоянно «раскачивает лодку». Экстрима будет море, главное, не влюбитесь, иначе игра приобретет трагический оттенок.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 октября, очевидно, постараетесь дать своей второй половинке то, что, как вам кажется, вы недодали ей (ему) за последнее время. Это принесет отличные плоды, и после 13-го числа вы будете купаться в любви и благодарности; не исключено и зачатие ребенка.
В начале месяца ваше отношение к реальному или потенциальному партнеру будет интуитивным. В середине октября не сбрасывайте со счетов прошлый опыт. В конце месяца ожидаются многочисленные эмоциональные выплески.
Гороскоп любви на октябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Свободные Рыбы в октябре, возможно, подпустят к себе того, кто сумеет их чем-то удивить. Велика вероятность, что какой-то человек уже некоторое время изучает вас, ищет к вам подход, интересуется тем, что вам нравится, поэтому сможет совершить что-то такое, что заинтригует вас и настроит на любовный лад. Не исключено начало романа, который окажется весьма необычным и откроет в вас нечто неожиданное.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 13 октября вам придется приложить немало усилий, чтобы избежать кризиса семейной жизни. Если вам это удастся, то после 13-го числа вы с супругом (супругой) перейдете на новый уровень отношений, а если – нет, то, очевидно, задумаетесь о разводе.
В начале месяца многое будет зависеть от того, насколько хорошо вас знает ваш реальный или потенциальный партнер. В середине октября не позволяйте себе негативных мыслей в адрес этого человека. В конце месяца личная жизнь может радикально измениться.