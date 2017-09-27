Фото: городская мода от Яны Тафэнау

В создании силуэта дизайнер по-прежнему остается верна самому себе: лаконичность, простота, минимализм, чистота форм. Архитектурное прошлое Яны снова дает о себе знать и в этой коллекции. А вот с цветами дизайнер решила побаловаться от души. В рамках лаконичных форм происходит настоящая игра фактур и красок – здесь есть и кружево цвета фуксии, ярко-желтая шерсть, кожа, жаккард и даже матовый блеск. Почему бы не разлететься бабочкам на брюках и не порадовать хмурый дождливый Таллинн в красно-оранжевом пальто!

Силуэты свободные, подходят для любого типа фигур. Примечательно, что дизайнер снова предлагает совершенно носибельные вещи, практичные, на каждый день.

«Никогда не предугадаешь, какая вещь на тебя сядет, какая – нет. Но есть одно важное условие – необходимо понимать, в чем вам комфортно. Сейчас меняется понимание роскоши как таковой. Старый добрый люкс сегодня выглядит тяжеловесно, оторван от мира, от жизни, подчеркнуто непрактичен. Новый же – более доступный, молодежный, применимый к реальности, носибельный. Из роскоши постепенно уходит снобизм, и она начинает отвечать запросам современности. Сегодня женщина все больше ценит свое время, свободу самовыражения и личный комфорт, и это, безусловно, все больше отражается в ее гардеробе. Такая женщина одинаково притягательно выглядит как в платье по фигуре, так и в широких штанах и небрежно накинутом на плечи пальто-балахоне», - говорит Яна.