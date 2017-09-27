Пуповина младенцев вылечит сердечную недостаточность

Американские ученые выяснили, что клетки из пуповины новорожденных обеспечивают необходимое лечение сердечной недостаточности. Эксперты Американской кардиологической ассоциации доказали, что эти клетки крови улучшают функционал сердца у данных пациентов, если инъекции проводятся непосредственно в вены. При этом данное неинвазивное экспериментальное лечение оказалось безопасным и не имеющим выраженных побочных эффектов после инъекций. Теперь эксперты надеются, что полученные ими результаты улучшат уровень жизни 37 млн жителей нашей планеты, страдающих от сердечной недостаточности. Все ныне применяющиеся стандартные методы лечения относятся к числу инвазивных процедур. Пациентам также необходимо принимать лекарства с массой тяжелых побочных эффектов, пишет Medikforum.ru.

В нынешнем исследовании приняли участие 30 пациентов, нуждающихся в лечении сердечной недостаточности. Их возраст составил от 18 до 75 лет. В распоряжение врачей поступала пуповина новорожденных, при этом данный материал забирался у детей, которые появились на свет вовремя и являлись полностью здоровыми. Исследователи проводили инъекции некоторым участникам экперимента с помощью клеток, добытых из пуповины. При этом другие участники получали плацебо. Результаты исследования показали, что сердечная мышца пациентов из первой группы существенно улучшилась в течение следующего года после инъекций. В контрольной группе продолжалось ухудшение работы сердца.

Сердца людей из первой группы были способны прокачивать кровь по организму значительно лучше, функционал данного органа укреплялся. В результате, у пациентов повысилось общее качество жизни, как подчеркивают авторы исследования. Более того, они не зафиксировали вообще никаких побочных эффектов среди данной группы больных.