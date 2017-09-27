Кормящим грудью матерям нужно обязательно есть арахис

Наука получила еще одно подтверждение гипотезы о том, что чем раньше ребенок соприкоснется с орехами, тем ниже риск развития смертельно опасной аллергии на арахис. Исследователи из Канады обнаружили, что дети в 5 раз реже сталкивались с этой аллергией, если их матери употребляли орехи в период грудного вскармливания или хотя бы ввели их в рацион ребенка еще до первого дня рождения. Исследование однозначно доказало, что включение арахиса в рацион ребенка до наступления 12 месяцев связано со сниженным риском развития аллергии на арахис к моменту поступления ребенка в школу. Особенно сильная защита возникает в том случае, если арахис употребляется женщинами во время грудного вскармливания, пишет Medikforum.ru.

В настоящее время британские эксперты в области здравоохранения переоценивают ныне существующие рекомендации о наличии арахиса в рационе ребенка. Пока что в стране действуют правила, разработанные Агентством по пищевым стандартам, в которых говорится о том, что намеренный отказ от включения или задержка с внедрением в рацион малыша специфических продуктов питания, являющихся аллергенами, может увеличить риск развития детской пищевой аллергии. В январе этого года Национальный институт здравоохранения в США пересмотрел собственные рекомендации и включил в них упоминания о том, что младенцы должны соприкасаться с продуктами, содержащими арахис, не позднее 4-го месяца жизни для укрепления иммунной системы. Однако новое исследование показывает, что молодые мамы могут включать арахис чуть ли не с первого дня жизни ребенка за счет грудного молока.

Эпидемия аллергии среди детей постоянно развивается во многих развитых странах, и в Великобритании количество жертв этой аллергией увеличивается на 5% каждый год. Аллергия на арахис может иметь и смертельно опасные последствия, так как она нередко вызывает анафилактический шок.