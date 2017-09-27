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Характер человека связан с месяцем рождения

Krasotka.ee
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Ребенок. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Американские психологи высказались о том, что между характером людей и месяцем их рождения есть связь. В то же время специалисты констатировали: склонность к депрессии присуща всем, вне зависимости от времени появления на свет.

Доводы психологов приведены в «Nation News». Эксперты рассказали, что одними из самых уживчивых людей являются родившиеся весной и летом. По их словам, у тех кто был рожден в весенние и летние месяцы, часто наблюдается склонность к гипертимии - стойкому приподнятому настроению. В то же время медики предупредили: родившиеся весной бывают подвержены депрессиям, пишет Medikforum.ru.

«Весенние» люди оптимистичны, легко идут на контакт, стараются видеть в жизни хорошие стороны, но при этом нередко страдают клинической депрессией», - сказали, в частности, специалисты.

Что касается родившихся летом, их характеру присуща настойчивость, с которой они стараются решать проблемы. Хотя этим людям бывает свойственно приподнятое состояние духа, их настроение переменчиво, и порой они подолгу пребывают в состоянии пассивности.

Люди, рожденные осенью, по словам научных работников, редко испытывают депрессии в виде болезненного состояния. При этом они отличаются повышенной конфликтностью и раздражительностью.

«Зимние» люди, говорят специалисты, нередко бывают склонны к проблемам с психикой. Также им свойственны излишне тяжелые реакции на неудачи, с которыми приходится сталкиваться в жизни.

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