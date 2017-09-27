В Германии появился специальный пляж для маленьких детей

Первый в стране беби-пляж, обеспечивающий для малышей максимально безопасную среду, был создан на курорте Бутьядинген, расположенном на побережье Северного моря, пишет Deti.mail.ru.

Как сообщает star2.com, площадь рукотворного пляжа из высококачественного гипоаллергенного песка составляет 250 квадратных метров. От палящих лучей солнца маленьких посетителей защищают навесы, а панели из небьющегося стекла, установленные по периметру, не только спасают от порывов холодного ветра, которые характерны для побережья Северного моря, но и не дают малышам возможности отправиться в самостоятельное путешествие, а также «не пускают на пляж собак и кошек».

Опрошенные изданием родители заявили, что находят идею создания такого эксклюзивного «малышового» пляжа очень востребованной и полезной. Причем, как пояснил педиатр и писатель Герберт Ренц-Полстер, в первую очередь беби-пляж нужен не детям, которые будут в восторге от любого пляжа, а именно их мамам и папам. «Маленьким детям нужны счастливые и расслабленные родители, – пояснил он. – А возможность расслабиться на пляже, не беспокоясь о том, что ребенок убежит или возьмет в рот что-то опасное, позволяет значительно снизить уровень родительского стресса».