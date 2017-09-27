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Вау! Эстонский дизайнер выступит на Неделе моды в Париже

Krasotka.ee
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28 сентября в рамках Недели моды в Париже выступит эстонский дизайнер Лийна Стейн, которая покажет коллекцию «Love» («Любовь»).

«Париж для меня как второй дом. Счастье – выполнять ту работу. Которая нравится, и я люблю моменты вдохновения, ведь они самые прекрасные, хотя в то же время и самые напряженные, - говорит Лийна. – Меня приглашали выступать и в Нью-Йорке и в Лондоне, но я решила сначала сконцентрироваться на одном проекте. Помимо показа я также открою временный шоу-рум, где смогу напрямую пообщаться с французами и партнерами и получить бесценную обратную связь».

Коллекция «Love» символизирует свободу, любовь и непредсказуемость: ««Love» - это дорога без начала и конца, без протоптанных дорожек и развилок или предупредительных знаков, - описывает коллекцию дизайнер. – Визуально «Love» материализуется в боди с кожаным ремнем и в летящие шелковые платья, которые можно комбинировать со штанами, юбками и жакетами».

Смотрите фото!

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