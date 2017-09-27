СМИ: Хлои Кардашян впервые станет матерью

Как пишет TMZ, 33-летняя Хлои ждет ребенка от своего бойфренда, баскетболиста Тристана Томпсона. Звезда реалити-шоу сейчас находится на третьем месяце беременности и пола будущего малыша еще не знает, пишет Deti.mail.ru.

Хлои Кардашян и Тристан Томпсон начали встречаться в 2016 году. Для сестры Ким Кардашян малыш станет первым ребенком.

Отметим, ранее сообщалось, что Ким Кардашян и ее супруг Канье Уэст ждут появления на свет дочери, которую для них вынашивает суррогатная мать. Кроме того, по слухам, младшая сестра Ким и Хлои – Кайли Дженнер – находится на пятом месяце беременности, ее малыш появится на свет примерно в то же время, что и у Ким – в середине января 2018 года.