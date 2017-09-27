Лучший брак получается у высоких парней и маленьких женщин! Вот почему

Ученые утверждают, что соотношение роста женщины и мужчины может сильно влиять на коэффициент счастья пары (и в интимном плане это тоже важно), пишет Lifter.com.ua.

Нужны рослые!

Новые исследования показывают, что пары с большой разницей в росте имеют самые счастливые отношения.

Доктор Китэ Сон из Университета Конкук (Сеул, Южная Корея), провела исследование, в котором говорится, что рост партнеров взаимосвязан с счастьем и благополучием, особенно когда речь идет о супружеских парах. Исследование показало, что высокий муж влияет на счастье его низенькой жены. Однако, этот эффект со временем исчезает. Увы.

Доктор Сон объяснила: «Известно, что женщины предпочитают высоких мужчин, но ни одно исследование не дало точный ответ — счастлив ли высокий мужчина так же, как его жена? Большая разница в росте пары делает женщину более счастливой».

Она добавила, что в отношениях этот эффект постепенно испарялся. И за 18 лет брака это эффект больше не наблюдается.

Конечно, в Интернете многие говорят об этом исследовании. Люди либо соглашаются, либо горячо опровергают его.

Кто-то утверждает, что мы сами не осознаем тот факт, что у человека есть то первичное желание высокого потомства. Есть пользователи которые не совсем довольны этими высказываниями, ведь не всегда парень сможет найти более низкую девушку.

Но есть и те, кто говорит, что разница в росте у их пары совершенно небольшая, но это не мешает им чувствовать себя очень счастливыми. Счастье зависит не от физического роста, а от того, как люди воспринимают друг друга.

Восприятие

Большинство критиков заявляют, что рост в таком вопросе — это ничто иное, как просто цифра. Но вместе с этим, и мужчины, и женщины первым делом оценивают партнера визуально.

Может быть, для кого-то рост — это просто цифра, и он не обращает внимание на разницу. А для кого-то — это очень важный аспект. Люди ведь не ходят с закрытыми глазами, верно?