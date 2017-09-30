Вот он кровопийца по знаку Зодиака — очень опасные мужчины!

Овен

Если тебе довелось повстречать на своем жизненном пути Овна, можешь заранее бежать в аптеку за антидепрессантами. Этот представитель семейства бараньих своим упрямством и эгоизмом, проявляемым с детской непосредственностью, может в два счета свести тебя в могилу. Даже если он знает, что не прав, все равно будет спорить, просто из принципа. У него всегда есть свое мнение по любому предмету, даже такому, в котором Овен плохо разбирается. Резкие вспышки агрессии и приступы дурного настроения – украшение этого знака. Правда, отходит он так же быстро, как и вспыхивает, пишет Clubber.com.ua.

Телец

Телец считает, что может сделать все, что только захочет, а раз так, то чего дергаться-то? Он всегда доволен собой. Даже в случае, когда гордиться-то, в общем-то, нечем. Свое непомерное упрямство Телец считает твердостью характера настоящего мужчины, прижимистость принимает за разумную экономность, а склонность к пессимизму – за реалистичное восприятие мира.

Близнецы

Ни у одного знака Зодиака нет такого дара поставить все с ног на голову, как у Близнецов. Соскучиться-то с ними не соскучишься, но уже на второй недельке интенсивного общения почувствуешь себя чем-то вроде спринтера среди стайеров, безнадежно отставшим от остальных и до смерти замученным. Если ты в состоянии выдержать Близнецов и их умопомрачительную склонность к постоянным изменениям (с учетом, что ты сама не Близнец), то тебе следует воздвигнуть монумент. Они тусуются то здесь, то там, обожают пудрить мозги и издеваться. Будущее с ними более чем ненадежно, зато настоящее забавно. Верности от Близнецов не жди, стоит отвернуться – они уже вовсю флиртуют с твоей подружкой.

Рак

Этот зануда и нытик в каждой девушке ищет продолжение своей матери, и если находит свой идеал, то непременно постарается жениться. Рак – активный любитель семейного очага и уюта – раньше времени сведет жену в могилу своими вечными претензиями о том, как нужно правильно мыть посуду, кормить любимого кота и готовить омлет. Замужество с Раком – загубленная молодость.

Лев

Зацикленный на собственной персоне, Лев не замечает вокруг никого, кроме себя. Ну, разве что еще тех, кто восхищается им. Он высокомерен и считает себя слишком великодушным, чтобы помнить обиды и обещания. Царская особа обожает тратить деньги, вести праздную жизнь и окружать себя красивыми девушками. Безумно ревнив, вспыльчив и обидчив. Сам же не переносит, если его ревнуют, так как не может даже допустить мысль, что кто-то может считать его своей собственностью. Он должен быть у тебя всегда на первом месте, и если вдруг ты перенесешь ваше свидание на другой день из-за необходимости навестить больную тетушку, может смертно обидеться. Какая, нафиг, тетушка?