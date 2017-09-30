Думаете, что приготовить из цветной капусты? Читайте наш рецепт!

Суп-пюре способен покорить сердца даже лютых не любителей овощей. А детей, бунтующих против цветной капусты, она наверняка устроит в виде супа-пюре. Особую текстуру сливочному супу добавляют запеченные свекольные чипсы.

Это настоящий осенний суп, вкусный и полезный. Для приготовления чипсов и супа используется рапсовое масло. Рапсовое мало нельзя нагревать более чем на 180 градусов. Оно хорошо подходит для использования в качестве заправки для салатов, запекания и жарки при умеренной температуре. Для приготовления блюд в воке лучше взять другое масло с более высокой степенью горения.

Даже небольшое количество рапсового масла в день, например, одна ложка, поможет при борьбе с диабетом, деменцией и сердечно-сосудистыми болезнями. Исследования доказали, что у потребляющих рапсовое масло снижается уровень фибриногена, а также уровень белка, регулирующего циркуляцию.

Сливочный суп-пюре из цветной капусты со свекольными чипсами

На четверых

Понадобится:

1 большой кочан цветной капусты, разделенный на соцветия

30 г масла + 3 ст. л. рапсового масла

1 луковица, мелконарезанная

Ок. 10 см белой части порея, мелконарезанной

½-1 ч.л. порошка карри

Соль

5 дл молока

5 дл 35% сливок

Вода

Перец, соль

Свекольные чипсы:

3-4 небольшие свеклы, нарезанные тонкими кольцами

Рапсовое масло

Хлопья соли

Приготовление:

На большой сковороде растопить сливочное масло и добавить рапсовое масло. Поместить небольшие соцветия капусты на сковороду вместе с луком и пореем, добавить порошок карри, соль и перец, накрыть крышкой и тушить на медленном огне около 20 минут, пока капуста не станет почти мягкой. Вместо крышки можно использовать бумагу для запекания, посередине следует прорезать отверстие для отвода пара.

Тушеную капусту переложить в кастрюлю (несколько соцветий отложите в сторонку), добавить молоко, сливки и при необходимости немного воды. Тушить на медленном огне около 30 минут. Затем содержимое кастрюли измельчить при помощи блендера до получения однородного пюре. Попробуйте суп и при необходимости добавьте соль и перец. Если суп кажется слишком густым, добавьте немного воды.

Свеклу нарезать тонкими ломтиками, сбрызнуть их рапсовым маслом, посыпать хлопьями соли и запекать в предварительно нагретой духовке при температуре 160-170 градусов около 40 минут. Поскольку чипсы очень тонкие, приготовятся они быстро, поэтому за ними необходимо приглядывать и переворачивать их.

Для сервировки суп разлить в тарелки, добавить несколько соцветий цветной капусты, которые мы оставляли, а также свекольные чипсы. Подавать сразу. Чипсы быстро размокнут, поэтому лучше не позволять им долго лежать в супе.