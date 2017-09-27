Чудо! Она стала первой женщиной, забеременевшей с пересаженной маткой

Малин и Клас уже много лет живут вместе и безумно любят друг друга. Но их любовь была омрачена одним печальным обстоятельством. Пара не могла иметь детей из-за того, что Малин страдает синдромом Рокитанского — Кюстнера. Это врожденная аномалия, в результате которой девочка появляется на свет без матки.

Ранее считалось, что женщины с таким диагнозом не могут стать матерями естественным путем. Единственным вариантом для них было оплодотворение в пробирке и последующее вынашивание ребенка суррогатной матерью. Но недавно у женщин с подобной проблемой появился шанс самим стать мамами!

Команда Гетеборгского университета решила провести смелый эксперимент. Они отобрали 9 женщин, у которых не было матки. Причем у некоторых участниц исследования этот орган отсутствовал с рождения, а некоторым был удален из-за рака шейки матки. Им всем были трансплантированы матки их родственниц, которые согласились стать донорами.

«Это совершенно новый вид хирургии. Учебников по правильному проведению этой операции просто не существует! Ведь матка имеет очень сложное кровоснабжение, поэтому при трансплантации чрезвычайно сложно сохранить ее работоспособность. Мы открываем новую страницу в медицине!» — говорит профессор Бреннстрём, пишет Leafclover.club.

Малин пересадили матку ее 60-летней родственницы, Евы Роуз. Она уже родила двоих детей и теперь нянчит четверых внуков. Без раздумий Ева согласилась стать донором и пожертвовала свой орган.

Все девять операций прошли успешно. Однако у врачей были серьезные опасения, насчет того что женщины смогут забеременеть с донорскими органами. Но через год Малин это удалось!

Беременность прошла без серьезных осложнений. Хотя роды и состоялись несколько преждевременно, но жизни новорожденного ничего не угрожало. Для того чтобы обезопасить Малин, врачи решили сделать кесарево сечение, и в результате на свет появился очаровательный мальчик.

Новорожденный получил имя Винсент. По заверениям врачей, мама и сынишка чувствуют себя хорошо.

Малин ощущает себя на седьмом небе от счастья. Ведь раньше она даже не надеялась родить собственного ребенка. А теперь, благодаря современной медицине, сбылись ее самые смелые мечты!

Кстати, недавно появилась информация о том, что еще двум участницам проекта удалось забеременеть! Так что у женщин с проблемами детородных органов появились дополнительные шансы все-таки стать счастливыми матерями.