Полезные сладости без добавления сахара: пять рецептов

1. Овсяное печенье на белках с кокосом

Ингредиенты:

3 белка

75 г овсяных хлопьев

75 г кокосовой стружки

1/4 ч.л. стевии (или 1 ст.л. кокосового сахара)

щепотка соли

несколько капель миндального/ванильного экстракта по желанию

Приготовление:

Обжарить овсяные хлопья на сковороде до золотистого цвета. Помешивайте постоянно, чтобы не дать хлопьям сгореть, пишет Leafclover.club.

В большой миске взбить белки со щепоткой соли до устойчивых пиков. Ближе к концу постепенно ввести стевию, добавить несколько капель миндального либо ванильного экстракта. В белковую массу аккуратно добавить кокосовую стружку и овсяные хлопья.

Аккуратно перемешать.

Противень застелить бумагой для выпечки. При помощи столовой ложки выкладываем массу, формируем круглые печеньица.

Ставим в духовой шкаф, разогретый до 180 °С, на 10-15 минут.

Когда овсяное печенье станет слегка золотистым, достать из духовки и дать полностью остыть.

2. Пирожное «Картошка»

Ингредиенты:

Овсяные хлопья — 400г

Нежирный творог — 200 г

Яблочное пюре — 1 ст.

Порошок какао — 4 ст.л.

Свежесваренный кофе — 2 ст.л.

Апельсиновый сок — 2 ст.л (у автора коньяк)

Корица — 1 ч.л.

Приготовление:

1. Поджарьте на сухой сковороде хлопья, и добавьте в них корицу. Когда смесь немножко остынет, измельчите ее в блендере до состояния муки. Можно уже сразу использовать готовую овсяную муку.

2. Сварите кофе.

3. Смешайте творог и яблочное пюре. Добавьте в смесь кофе и сок. Хорошо перемешайте до полной однородности.

4. Добавьте половину какао и измельченные хлопья. Перемешайте.

5. Сделайте из полученной смеси картошки, и обваляйте в оставшемся какао. Десерт готов.

3. Глазированные конфеты

Ингредиенты:

Тесто:

2/3 чашки овсяных хлопьев

2/3 чашки кешью, (предварительно замоченные на 4 часа) (или других орехов или семечек)

2/3 чашки фиников

1/8 чайная ложка гималайской соли

Глазурь:

2 столовые ложки кокосового масла

2 столовые ложки кленового сиропа (меда, сиропа топинамбура)

1/8 чайная ложка ванили

Приготовление:

Измельчить все ингредиенты для теста в мощном блендере (или пропустить через мясорубку). Сформировать конфетки-шарики и поставить в морозилку на 20 минут.

Чтобы сделать глазурь: растопите кокосовое масло на медленном огне, выключите огонь, затем смешайте с сиропом и ванилью.

Окуните конфеты в глазурь, полностью покрывая их. Отправьте их обратно в морозильник, пока глазурь не затвердеет, а затем повторите, пока не используете всю глазурь.

4. Творожно-кокосовые конфеты

Ингредиенты:

Творог — 100 гр

Мёд — 1 ст.л.

Миндаль — 7-8 шт.

Кокосовая стружка — 2-3 ст.л.

Приготовление:

Творог хорошенько смешать с мёдом и кокосовой стружкой. Скатать из него шарики или любую другую форму, поместив в каждую по орешку миндаля. Обвалять шарики в кокосовой стружке. Ставим в холодильник на несколько часов и можно подавать к столу.

5. Шоколадные пирожные без выпечки

Ингредиенты:

1/4 чашки порошка какао

3/4 чашки миндаля

1/2 стакана геркулеса

1 чашка фиников, без косточек

1 столовая ложка кокосового масла (или сливочного)

Приготовление:

Овес, миндаль и какао порошок измельчите до состояния муки в кухонном комбайне. Добавьте остальные ингредиенты и смешайте до образования «теста». Выложите в форму, разровняйте и охладите в морозильной камере в течение 20 минут. Нарежьте на квадраты.