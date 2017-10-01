Полезные сладости без добавления сахара: пять рецептов

Наслаждаясь десертами, мы редко вспоминаем о том, что сахар — один из самых вредных продуктов. Мы собрали для вас пять самых вкусных рецептов сладостей без сахара.
1. Овсяное печенье на белках с кокосом
Ингредиенты:
3 белка
75 г овсяных хлопьев
75 г кокосовой стружки
1/4 ч.л. стевии (или 1 ст.л. кокосового сахара)
щепотка соли
несколько капель миндального/ванильного экстракта по желанию
Приготовление:
Обжарить овсяные хлопья на сковороде до золотистого цвета. Помешивайте постоянно, чтобы не дать хлопьям сгореть, пишет Leafclover.club.
В большой миске взбить белки со щепоткой соли до устойчивых пиков. Ближе к концу постепенно ввести стевию, добавить несколько капель миндального либо ванильного экстракта. В белковую массу аккуратно добавить кокосовую стружку и овсяные хлопья.
Аккуратно перемешать.
Противень застелить бумагой для выпечки. При помощи столовой ложки выкладываем массу, формируем круглые печеньица.
Ставим в духовой шкаф, разогретый до 180 °С, на 10-15 минут.
Когда овсяное печенье станет слегка золотистым, достать из духовки и дать полностью остыть.
2. Пирожное «Картошка»
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 400г
Нежирный творог — 200 г
Яблочное пюре — 1 ст.
Порошок какао — 4 ст.л.
Свежесваренный кофе — 2 ст.л.
Апельсиновый сок — 2 ст.л (у автора коньяк)
Корица — 1 ч.л.
Приготовление:
1. Поджарьте на сухой сковороде хлопья, и добавьте в них корицу. Когда смесь немножко остынет, измельчите ее в блендере до состояния муки. Можно уже сразу использовать готовую овсяную муку.
2. Сварите кофе.
3. Смешайте творог и яблочное пюре. Добавьте в смесь кофе и сок. Хорошо перемешайте до полной однородности.
4. Добавьте половину какао и измельченные хлопья. Перемешайте.
5. Сделайте из полученной смеси картошки, и обваляйте в оставшемся какао. Десерт готов.
3. Глазированные конфеты
Ингредиенты:
Тесто:
2/3 чашки овсяных хлопьев
2/3 чашки кешью, (предварительно замоченные на 4 часа) (или других орехов или семечек)
2/3 чашки фиников
1/8 чайная ложка гималайской соли
Глазурь:
2 столовые ложки кокосового масла
2 столовые ложки кленового сиропа (меда, сиропа топинамбура)
1/8 чайная ложка ванили
Приготовление:
Измельчить все ингредиенты для теста в мощном блендере (или пропустить через мясорубку). Сформировать конфетки-шарики и поставить в морозилку на 20 минут.
Чтобы сделать глазурь: растопите кокосовое масло на медленном огне, выключите огонь, затем смешайте с сиропом и ванилью.
Окуните конфеты в глазурь, полностью покрывая их. Отправьте их обратно в морозильник, пока глазурь не затвердеет, а затем повторите, пока не используете всю глазурь.
4. Творожно-кокосовые конфеты
Ингредиенты:
Творог — 100 гр
Мёд — 1 ст.л.
Миндаль — 7-8 шт.
Кокосовая стружка — 2-3 ст.л.
Приготовление:
Творог хорошенько смешать с мёдом и кокосовой стружкой. Скатать из него шарики или любую другую форму, поместив в каждую по орешку миндаля. Обвалять шарики в кокосовой стружке. Ставим в холодильник на несколько часов и можно подавать к столу.
5. Шоколадные пирожные без выпечки
Ингредиенты:
1/4 чашки порошка какао
3/4 чашки миндаля
1/2 стакана геркулеса
1 чашка фиников, без косточек
1 столовая ложка кокосового масла (или сливочного)
Приготовление:
Овес, миндаль и какао порошок измельчите до состояния муки в кухонном комбайне. Добавьте остальные ингредиенты и смешайте до образования «теста». Выложите в форму, разровняйте и охладите в морозильной камере в течение 20 минут. Нарежьте на квадраты.