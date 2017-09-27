Дочь владелицы L'Oreal унаследовала от умершей матери 40 миллиардов долларов

Это случилось после шестилетней битвы за право распоряжаться средствами компании из-за того, что Лилиан Беттанкур страдала сильнейшей формой деменции. Владелица компании умерла в возрасте 94 лет в своём доме в Париже, и, как сообщает Daily Mail, тихо и в окружении семьи. На похороны матери Франсуаз Беттанкур прибыла в сопровождении своего супруга Жан-Пьера Мейерса, пишет Life.ru.

Судебная тяжба по поводу опекунства над состоянием семьи была омрачена множеством скандалов с участием друзей семьи и даже экс-президента Франции Николя Саркози. По материалам следствия, Патрис де Майстр, который временно управлял компанией, передавал наличные в конвертах представителям правой партии Саркози во время предвыборной кампании 2007 года.

Самой Лилиан компания досталась в наследство от её отца, а в L'Oreal она начала работать с 15 лет, в качестве стажёра, маркирующего шампуни и постепенно выросла до управляющей компании. Помимо работы в компании семья Беттанкур известна своей работой в благотворительном фонде, который нацелен на осуществление гуманитарных проектов.