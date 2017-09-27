"Если бы не титул "Мисс Америка", я бы ни за что не смогла стать прокурором"

Эрика Харольд приковала к себе внимание общественности ее в 2003 году, завоевав титул "Мисс Америка" и используя его в качестве продвижения своих общественных кампаний. В этом ей помогала юридическая школа Гарварда, которую она окончила, а также практика в качестве адвоката по гражданским делам, пишет Life.ru.

"Конкурс красоты был прекрасным опытом, и только теперь я понимаю это. Он помог мне продвинуться по политической карьерной лестнице", - сказала Харольд.

Сама политик признается, что ее политические убеждения сформировались очень рано, пишет New York Post. Еще в девятом классе она заинтересовалась защитой законом жертв сексуальных домогательств, и это подтолкнуло ее к получению юридического образования. Разумеется, Харольд сталкивалась с острой критикой в свой адрес, политические оппоненты-мужчины даже называли ее проституткой, намекая на столь радикальную смену деятельности, но сама политик говорит, что подобные высказывания лишь заставляли ее работать усерднее.

Харольд является представительницей республиканской партии, а особого доверия среди избирателей ей добавляет ее семейный фон — ее отец белый, а в жилах матери течет кровь коренных американцев и африканцев. Эрике уже удалось добиться существенных успехов в проведении реформ в сфере образования. Она также подчеркивает, что не поддерживает политику Трампа и выступает против абортов и однополых браков. Ее главный конкурент на выборах, представительница демократов Лиза Мадиган, сказала, что не планирует переизбираться еще раз.