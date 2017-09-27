Кто станет "Миссис Эстония 2017"? Кастинг на республиканский конкурс красоты продолжается!

В отличие от шоу категории «Мисс», обязательным условием здесь является статус: конкурсантки должны быть замужем или в разводе. Но это не единственный критерий, по которому судят участниц.

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"Прежде всего мы ищем состоявшуюся личность. На проходящих сейчас предварительных кастингах будет оцениваются не только внешность претендентки, но и умение преподносить себя, держаться в обществе. Обладательница короны должна быть вежлива, тактична, эрудированна. «Миссис Эстония «— женщина, способная своим примером вдохновлять окружающих", - комментирует Ирени Эрби, член международного жюри и национальный директор Эстонии для конкурсов «Миссис Планета», «Миссис Вселенная» и «Миссис Европа».

После прохождения предварительного отбора, претендентки на звание самой красивой женщины Эстонии выступят на финальном шоу, которое состоится 15 октября в новом шикарном ресторане Mint Leaf.

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Большая миссия международных конкурсов со статусом "Миссис" - привлечение внимания к основным проблемам общества и обмен международным опытом. Это не соревнования «чья укладка и платье лучше», здесь цели намного глобальнее. Например, после победы в конкурсе «Миссис Вселенная 2016», обладательница короны Ольга Торнер из Австрии запустила флешмоб «Mrs.Mission», который помог многим нуждающимся по всему миру.

Дирекция конкурса будет рада видеть на кастинге успешных женщин, отвечающих вышеперечисленным критериям и готовых с честью нести корону и прославлять нашу страну. Заявки принимаются на почту с темой «Миссис Эстония 2017». В письме обязательно рассказать о себе и своих успехах, указать рост, возраст, контактный телефон, а также прикрепить 5-7 фотографий (обязательно портрет и в полный рост). Понравившиеся кандидатуры получают приглашение на живые кастинги. После прохождения кастинга выбранные финалистки начнут подготовку к новому событию и этапу своей жизни в Таллиннксой клинике красоты Melior Clinics и примерят образы роковых красавиц Мерлин Монро в фотосессии с известным фэшн-фотографом Максимом Тооме.

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Следить за повседневными новостями можно на официальной facebook-страничке конкурса: https://www.facebook.com/MissisEst/.

Смотрите официальное видео из закулисья конкурса «Миссис Вселенная 2016», проходившего в Китае, на котором представительница Эстонии вошла в Топ-20: https://v.qq.com/x/page/i033581k0nq.html.