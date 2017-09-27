Самой богатой женщиной Эстонии по-прежнему является экс-модель из Йыхви Татьяна Ликсутова

Концерн Transgroup Invest AS, который принадлежит ей и в равной степени Сергею Глинка, принес по отчетам прошлого года 109 миллионов евро.

Тийна Мыйс, бывший руководитель Hansapank, а теперь член правления многих фирм, например: LHV Pank и Baltika тоже не отстает. Также Мыйс полностью принадлежит инвестиционная фирма AS Genteel, которая в прошлом году принесла 35 818 677 прибыли.

Владелец компании по производству детской одежд OÜ Lenne Меэли Леэман получила пять лет назад от президента Хендрика Тоомаса Ильвеса государственную награду Орден белой звезды пятой степени. Основанное вместе с супругом Урмасом Лееманом предприятие OÜ Lenne существует на рынке с 1991 года и принесло в прошлом году 40,5 миллионов евро доходов.

Новая жена Яна Тоотса Эве является одной из владельцев фирмы AS Astri, которая занимается недвижимостью. Так, в прошлом году фирма принесла 69 212 841 евро.

Политик Реэт Роос также частично владеет многими рекламными и медийными агентствами в Прибалтике. Общая прибыль составляет 7,8 миллионов евро.