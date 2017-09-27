Почему вредно пить апельсиновый сок по утрам

Считается, что свежевыжатый апельсиновый сок полезнее кофе и чая, поскольку содержит массу витаминов и микроэлементов. Однако не всегда это правило работает, пишет Ivona.bigmir.net.

Диетологи считают, что фреши нельзя пить на голодный желудок. Кислый сок раздражает слизистую и при постоянном употреблении натощак может привести к гастриту. Опасен апельсиновый фреш и для зубов. Сахара и кислоты, которые в нем содержатся, медленно, но верно разрушают зубную эмаль.

Чтобы свежевыжатый сок не раздражал слизистую желудка и кишечника, разбавляй его чистой бутилированной водой на треть. Нельзя размешивать фреши металлическими ложками – металл разрушает витамин С.

Свежевыжатые соки не стоит фильтровать – в мякоти содержится наибольшее количество полезных веществ.

Людям с ожирением нежелательно пить сладкие соки-фреш. Они могут вызвать отложение жира на талии, бедрах и ягодицах.

Воздержаться от соков-фреш нужно и людям с аллергией.

Фреш нужно обязательно пить через трубочку: так кислота, которая находится в фруктах и овощах, не будет повреждать зубную эмаль. После употребления свежевыжатого сока дантисты также рекомендуют прополоскать рот теплой водой. А вот чистить зубы сразу после завтрака не стоит – существует высокий риск повредить размягченную соком эмаль.