Почему вредно пить апельсиновый сок по утрам

Апельсиновый фреш – важный элемент здорового питания. Но чтобы свежевыжатый сок не навредил здоровью, необходимо придерживаться ряда простых правил.
Считается, что свежевыжатый апельсиновый сок полезнее кофе и чая, поскольку содержит массу витаминов и микроэлементов. Однако не всегда это правило работает, пишет Ivona.bigmir.net.
Диетологи считают, что фреши нельзя пить на голодный желудок. Кислый сок раздражает слизистую и при постоянном употреблении натощак может привести к гастриту. Опасен апельсиновый фреш и для зубов. Сахара и кислоты, которые в нем содержатся, медленно, но верно разрушают зубную эмаль.
Чтобы свежевыжатый сок не раздражал слизистую желудка и кишечника, разбавляй его чистой бутилированной водой на треть. Нельзя размешивать фреши металлическими ложками – металл разрушает витамин С.
Свежевыжатые соки не стоит фильтровать – в мякоти содержится наибольшее количество полезных веществ.
Людям с ожирением нежелательно пить сладкие соки-фреш. Они могут вызвать отложение жира на талии, бедрах и ягодицах.
Воздержаться от соков-фреш нужно и людям с аллергией.
Фреш нужно обязательно пить через трубочку: так кислота, которая находится в фруктах и овощах, не будет повреждать зубную эмаль. После употребления свежевыжатого сока дантисты также рекомендуют прополоскать рот теплой водой. А вот чистить зубы сразу после завтрака не стоит – существует высокий риск повредить размягченную соком эмаль.