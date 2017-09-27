Разновидности мужских измен

Постоянная связь на стороне

Болезненная измена, связанная с многолетней связью мужчины с другой женщиной. При чем он может даже не любить свою любовницу, сколько встречаться с ней по привычке. Ведь все та же статистика утверждает, что само по себе наличие второй женщины повышает самооценку мужчины и никак не побуждает при этом прерывать брак или испытывать от этого чувство вины, пишет Ivona.bigmir.net.

Случайная и одноразовая измена

Самая частая разновидность измены, которая происходит на отдыхе, корпаративе, даче и тому подобных местах, со случайной женщиной и часто в нетрезвом состоянии. Повторения такие измены обычно не несут, а происходят по причине пробуждения в мужчине инстинкта самца, который стремится к количеству, а не качеству.

Измена с проституткой

Чаще всего мужчины не считают это изменой. Скорее для них это разновидность отдыха за деньги. При этом для большинства женщин узнать, что муж спал с продажной дамой, во много раз обиднее, чем если бы он полюбил другую.