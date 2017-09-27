Рождение ребенка существенно тормозит карьерный рост женщин

Иногда на работе за время отсутствия женщины происходят изменения. Кроме того, приоритеты самой женщины могут поменяться. 50% опрошенных женщин признали: рождение ребенка негативно повлияло на их карьеру. 42% считали, что, вероятно, занимали бы более высокую должность, если бы у них не было детей, пишет Meddaily.ru.

Многие работающие матери пожаловались на дискриминацию после рождения ребенка. Некоторые боялись возвращаться на работу после отпуска по беременности и родам. 3 из каждых 10 работающих матерей столкнулись с негативной реакцией коллег на необходимость взять отпуск по уходу за ребенком.

Больше четверти участниц страдали от одиночества на работе после возвращения. По словам матерей, все нормализовалось примерно через 13 месяцев. Однако также исследователи выяснили, что многие женщины уволились после рождения ребенка, так как совмещать материнство с работой оказалось слишком сложно.