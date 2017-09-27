Галерея: развязный вечерний стиль от Saint Lauren

Весенне-летняя коллекция Saint Lauren насыщена натуральными цветами, бахромой и плавными линиями с дерзкими кожаными мини, шелковыми леопардовыми блузами в стразах, меховыми ботфортами и обилием перьев страуса в виде пышных платьев, передает Ivona.bigmir.net.

«Это – девушка Saint Laurent. Она хочет веселиться. Она не подавлена, она наслаждается жизнью», - комментирует Энтони Ваккарелл.