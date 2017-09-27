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Леди Гага боится, что у нее не будет детей

Krasotka.ee
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Леди Гага | ФОТО: Fred Thornhill/REUTERS

В жизни Леди Гаги наступила черная полоса. Певица переживает, что из-за проблем со здоровьем не сможет иметь детей. "Я просто хочу семью. Я могу забеременеть, но не знаю, смогу ли родить после операций", — признается артистка.

Напомним, в 2013 году она перенесла операцию на бедре, а сейчас исполнительница отменила тур по Европе, пишет Mixnews.lv.

"Леди Гага страдает от сильной боли, которая не позволяет ей выступать. Она находится под наблюдением профессионалов, которые сегодня утром посоветовали ей отложить тур", — говорилось в официальном заявлении.

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Позже стало известно, что певица страдает от редкого заболевания — фибромиалгии (хроническая мышечно-скелетная боль).

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