Леди Гага боится, что у нее не будет детей

Напомним, в 2013 году она перенесла операцию на бедре, а сейчас исполнительница отменила тур по Европе, пишет Mixnews.lv.

"Леди Гага страдает от сильной боли, которая не позволяет ей выступать. Она находится под наблюдением профессионалов, которые сегодня утром посоветовали ей отложить тур", — говорилось в официальном заявлении.

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Позже стало известно, что певица страдает от редкого заболевания — фибромиалгии (хроническая мышечно-скелетная боль).