Есть как минимум одна причина каждый день есть куриные ножки

Для некоторых людей (например, филиппинцев) самой вкусной частью курицы являются лапки, пишет Read And Digest Health. Они, как правило, считаются уличной едой. Лапки не только вкусные, но также имеют много преимуществ для здоровья.
Употребление куриных лапок способствует:
заживлению ран;
укреплению иммунной системы;
укреплению костей и хрящевой ткани;
улучшению состояния десен;
укреплению ногтей;
снижению кровяного давления;
поддержанию баланса гормонов в организме;
улучшению пищеварения;
общему омоложению;
уменьшению стресса.
Наличие в составе коллагена - одно из самых главных преимуществ куриных лапок. Больше всего его содержится в куриных когтях, пишет lifter.com.ua.
Количество коллагена в зеленых листовых овощах и фруктах приравнивается к количеству этого белка в куриных лапках.
Коллаген делает кожу упругой, придает ей здоровый вид, ускоряет процесс регенерации мертвых клеток.
Коллаген в составе куриных лапок повышает метаболизм и таким образом способствует похудению.
Также он помогает организму усваивать кальций и белки. Это важно для тех, у кого хрупкие кости и плохие зубы. Пожилым людям обязательно нужно включить в свой рацион куриные лапки для предотвращения потери костной массы и переломов.