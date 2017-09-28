Есть как минимум одна причина каждый день есть куриные ножки

Употребление куриных лапок способствует:

заживлению ран;

укреплению иммунной системы;

укреплению костей и хрящевой ткани;

улучшению состояния десен;

укреплению ногтей;

снижению кровяного давления;

поддержанию баланса гормонов в организме;

улучшению пищеварения;

общему омоложению;

уменьшению стресса.

Наличие в составе коллагена - одно из самых главных преимуществ куриных лапок. Больше всего его содержится в куриных когтях, пишет lifter.com.ua.

Количество коллагена в зеленых листовых овощах и фруктах приравнивается к количеству этого белка в куриных лапках.

Коллаген делает кожу упругой, придает ей здоровый вид, ускоряет процесс регенерации мертвых клеток.

Коллаген в составе куриных лапок повышает метаболизм и таким образом способствует похудению.

Также он помогает организму усваивать кальций и белки. Это важно для тех, у кого хрупкие кости и плохие зубы. Пожилым людям обязательно нужно включить в свой рацион куриные лапки для предотвращения потери костной массы и переломов.