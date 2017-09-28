Грудное вскармливание делает детей садистами

Позже начали появляться подборки с фотографиями счастливых семей, которые практикуют грудное кормление детей до пяти лет и старше. Реакция пользователей интернета на подобные материалы варьировалась от глумливых высказываний до откровенного отвращения. "Только представьте, ребенок возвращается из школы и спрашивает: "Мама, могу я пососать твою грудь?". "Это по меньшей мере странно", – писали люди в комментариях, пишет Dni.ru.

Врачи рекомендуют кормить ребенка грудью максимум до полутора лет. Считается, что именно в этот период малыш получает все необходимое с материнским молоком: у него формируется иммунитет, происходит адаптация желудочно-кишечного тракта. Но с момента прорезывания зубов в рацион ребенка должна вводиться твердая пища, необходимая для его полноценного физического, психического, социального развития, а кормление грудью прекращается.

"Ребенку необходимо психологически "отделяться" от матери, учиться быть самостоятельным. Он должен социализироваться: сидеть за столом с семьей, есть ложкой твердую пищу", – рассказала Dni.Ru врач-неонатолог, заведующая 2-го неонатологического отделения ДГКБ им З.А. Башляевой Елена Беленович. – От чрезмерно длительного кормления грудью у детей возникает деформация челюсти, зубов, а женщина перегружает себя и физически, и социально. Для ребенка в этом мало хорошего. Он чувствует себя неуверенным, ведь мама не дает ему возможности научиться самостоятельно справляться с проблемами".

Не секрет, что дети быстро успокаиваются, прильнув к материнской груди. Но с годами кормление становится лишь ритуалом, который зачем-то создают для себя мать и уже подросший ребенок, ведь само по себе грудное молоко перестает соответствовать потребностям детского организма. "Жизнь такова, что детям придется самостоятельно жить в этом мире, так зачем растягивать этот момент разлучения с грудью на много лет? Ребенок должен идти своим путем развития, и неправильно, что мама мешает ему в этом", – добавила Беленович.

В детской психологии считается, что в годовалом возрасте у ребенка заканчивается фаза оральной фиксации и он переходит на новый этап развития, где важным для него становится проявление самостоятельности, отделение от родителей, малыш учится говорить, выражать свои чувства и эмоции. У детей, которых кормят чуть ли не до школы, фазы отделения от родителей не происходит, и это патология, говорит врач-психотерапевт Анна Чайкина.

По ее словам, позднее грудное вскармливание грозит ребенку инфантилизацией и патологической привязанностью к родителям, причем инициатором этой патологии выступает мать, а не ребенок. "Это так странно, неужели матери нечего дать своему ребенку, кроме груди?" - задается вопросом эксперт.

Психотерапевт уверена, что в старшем возрасте ребенок нуждается не в грудном молоке, а в реализованной матери, которая покажет и научит его как жить в этом мире, добиваться своих целей, как быть здоровым и успешным. "Мир просто сходит с ума. То, что я вижу – это деградация матери, нездоровое растворение в своем отпрыске. Женщина готова через ребенка удовлетворять свои потребности". Чайкина объясняет подобное поведение тем, что в мире важным аспектом стало требование общества непременно быть успешным. "Некоторые женщины не смогли стать заметными и значимыми для себя и окружающих, но нашли возможность самовыражения через длительное кормление, – уверена она. – Но мало кто задумывается, что у таких детей нарушается и психическое, и сексуальное развитие. Родители и общество не отдают отчет в том, какая сильная эротизация происходит за счет ребенка. Это сексуальная эксплуатация".

Сексолог, клинический психолог, семейный психотерапевт, эксперт тренинг-центра СЕКС.РФ Наталья Романовская также считает, что тенденция кормить детей грудью до достаточного взрослого возраста притормаживает социальное развитие ребенка, приводя к полному отсутствию личностных границ и становлению инфантильной личности. "Позднее грудное вскармливание может помешать развитию подростковой сексуальности – у ребенка размывается чувство гендерной принадлежности. Такие дети, как правило, вырастают боязливыми, неуверенными и неспособными постоять за себя", – предупреждает эксперт.

По мнению сексолога, позднее грудное вскармливание часто приводит к тому, что ребенок начинает отождествлять себя с матерью. В дальнейшем это может серьезно повлиять на его жизнь – привести к некоторым психологическим отклонениям: мазохистским и садистским наклонностям, или стать причиной нетрадиционной ориентации.