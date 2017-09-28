Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

В спальне у детей не должно быть телевизора и видеоигр, считают специалисты

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Снимок иллюстративный | ФОТО: Scanpix

Ученые из Университета Айовы проанализировали данные предыдущих исследований. Оказалось, дети проводят перед экранами все больше времени (около 60 часов в неделю). Исследователи обнаружили тесную связь между наличием телевизора или видеоигр в спальне и проблемами со сном, учебой, поведением, пишет UPI.com.

За детьми следили от 13 до 24 месяцев. Если в спальне у детей были телевизор или видеоигры, они проводили больше времени перед экраном. Это косвенно влияло на их успеваемость. Кроме того, у детей, проводивших много времени перед экраном, индекс массы тела (ИМТ) и уровень физической агрессии были выше. Также у них оказалось больше симптомов зависимости от видеоигр, пишет Meddaily.ru.

По словам специалистов, телевизор в спальне заставляет детей проводить больше времени перед экраном. В итоге у них не остается времени на более полезные занятия. Исследователи полагают, что слишком частое использование мобильных устройств приводит к похожим негативным последствиям.

Наверх