Половина абортов в мире опасны для здоровья и жизни женщин

Более 55 млн абортов осуществляется на нашей планете каждый год, и 25,5 млн или почти половина являются не безопасными для здоровья женщин, как показало новое исследование. Его авторы подчеркивают, что значительное количество представительниц прекрасного пола не имеют доступа к полноценной врачебной помощи для проведения абортов, которые не угрожали бы их жизни. В результате женщины обращаются за небезопасными процедурами. Ученые сделали этот вывод, несмотря на то, что собрать полную информацию по количеству проводимых абортов в мире просто невозможно. В большинстве случаев они осуществляются тайно, так как во многих странах и регионах аборты запрещены, пишет Medikforum.ru.

Тем не менее, установлено, что подавляющее большинство опасных для здоровья абортов (приблизительно 97%), проводится в Африке, Азии и Латинской Америки. При этом в Северной Америке 99% подобных процедур относится к числу безопасных. Результаты исследования также показали, что страны с высокой пропорцией безопасных абортов также имеют самые либеральные законы об искусственном прерывании беременности. Свои выводы ученые сделали на основе информации, полученной из 61 страны с 2010 по 2014 годы. Авторы отчета разделили аборты на три категории: безопасные, менее безопасные и наименее безопасные.

Аборты первой категории должны проводиться по методикам, рекомендованным ВОЗ и полностью соответствующим срокам беременности, а также осуществляться исключительно профессионалами. Аборты второй категории не соответствуют одному из двух названных выше критериев, а аборты третьей категории не соответствуют ни одному из двух критериев. К третьей категории относится искусственное прерывание беременности с помощью разного рода едких субстанций, инородных предметов, лекарей и знахарей, использующих нестерильные инструменты и "народные" средства вроде кореньев и трав.