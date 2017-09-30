У гормона, обеспечивающего выработку грудного молока, нашли новое свойство

Ученые провели исследование на мышах. Исследователи удалили рецепторы пролактина из преоптической области мозга взрослых самок мышей. Без рецепторов пролактина мыши смогли забеременеть и родить. Однако они оставляли свое потомство примерно через 24 часа после родов, пишет Meddaily.ru.

Специалисты пришли к выводу: пролактин участвует не только в выработке молока. Он играет ключевую роль в выживании потомства. Кстати, другое исследование, проведенное учеными из Университета Висконсина, показало, что существует связь между пролактином и сексуальной активностью.

Ученые измерили уровни гормонов в моче у эдиповых тамаринов, небольших обезьян, обитающих в Колумбии. У этих млекопитающих, как и у людей, моногамные семьи, в которых оба родителя заботятся о потомстве. Уровни пролактина оказались выше у самок из пар, которые часто занимались сексом и обнимались.